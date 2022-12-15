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В Белгородской области соцвыплаты за январь перечислят досрочно

Сегодня, 04:25
Фото: 1MI
Социальные выплаты за январь в Белгородской области власти решили выдать в декабре, чтобы люди на праздниках не остались без денег, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Мне кажется это правильным: впереди праздники, нужно поздравлять близких, и заранее выплаченные деньги, я думаю, пригодятся в каждой семье.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Деньги белгородцы получат не только досрочно, но и в повышенном размере – с 1 января все социальные выплаты в регионе проиндексируют на 5 %. Повышение коснётся выплат ветеранам труда, труженикам тыла, пособий на детей и других.

Напомним, в этом году только на социальные выплаты мобилизованным Белгородская области потратила больше 2 млрд рублей. В целом на мероприятия, связанные с СВО, из регионального бюджета ушли 4,1 млрд рублей.

Дефицит бюджета региона в 2022 году достигнет 39 млрд рублей. Несмотря на непредвиденные траты, в 2023 году Белгородская область сохранит все социальные программы.

На соцвыплаты мобилизованным в Белгородской области потратили больше 2 млрд рублей
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Денежные выплаты#Выплаты на детей#Выплаты#Индексация
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