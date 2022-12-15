В Белгородской области соцвыплаты за январь перечислят досрочно

Мне кажется это правильным: впереди праздники, нужно поздравлять близких, и заранее выплаченные деньги, я думаю, пригодятся в каждой семье.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Деньги белгородцы получат не только досрочно, но и в повышенном размере – с 1 января все социальные выплаты в регионе проиндексируют на 5 %. Повышение коснётся выплат ветеранам труда, труженикам тыла, пособий на детей и других.
Напомним, в этом году только на социальные выплаты мобилизованным Белгородская области потратила больше 2 млрд рублей. В целом на мероприятия, связанные с СВО, из регионального бюджета ушли 4,1 млрд рублей.
Дефицит бюджета региона в 2022 году достигнет 39 млрд рублей. Несмотря на непредвиденные траты, в 2023 году Белгородская область сохранит все социальные программы.