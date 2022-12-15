В Белгородской области родителей просят написать заявление на очное обучение в школах

Белгородка возмутилась предложением заполнить заявление на очное обучение детей в школах Шебекинского горокруга, когда в муниципалитете всё ещё неспокойно. Поэтому, беспокоясь за безопасность детей, женщина обратилась с этой проблемой к главе округа.