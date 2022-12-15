В Белгородской области родителей просят написать заявление на очное обучение в школах

Белгородка возмутилась предложением заполнить заявление на очное обучение детей в школах Шебекинского горокруга, когда в муниципалитете всё ещё неспокойно. Поэтому, беспокоясь за безопасность детей, женщина обратилась с этой проблемой к главе округа.
Однако Владимир Жданов успокоил её и отметил, что подобные заявления родители могут написать исключительно по собственному желанию.
Проводится опрос родителей на посещение занятий детьми в учреждениях культуры и спорта. Это происходит только по желанию и согласию родителей. Обязать и заставить вас ни в коем случае никто не может, но вот такая система сейчас есть в нашем округе.
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа
Напомним, что школы Шебекинского округа, как и в остальных приграничных территориях области, до 24 марта находятся на дистанционном обучение из-за неспокойной обстановки. На дистанте также обучаются ученики из Белгорода и Яковлевского округа.