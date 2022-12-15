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В Белгородской области родителей просят написать заявление на очное обучение в школах

Сегодня, 22:09
Фото: 1MI
Заявление.
С таким предложением столкнулись жители Шебекинского горокруга. Глава Владимир Жданов объяснил в прямом эфире, добровольны эти заявления или нет.

Белгородка возмутилась предложением заполнить заявление на очное обучение детей в школах Шебекинского горокруга, когда в муниципалитете всё ещё неспокойно. Поэтому, беспокоясь за безопасность детей, женщина обратилась с этой проблемой к главе округа.

Однако Владимир Жданов успокоил её и отметил, что подобные заявления родители могут написать исключительно по собственному желанию.

Проводится опрос родителей на посещение занятий детьми в учреждениях культуры и спорта. Это происходит только по желанию и согласию родителей. Обязать и заставить вас ни в коем случае никто не может, но вот такая система сейчас есть в нашем округе.
Владимир Жданов, глава Шебекинского городского округа

Напомним, что школы Шебекинского округа, как и в остальных приграничных территориях области, до 24 марта находятся на дистанционном обучение из-за неспокойной обстановки. На дистанте также обучаются ученики из Белгорода и Яковлевского округа.

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#Александра Склярова#Образование#Дистанционное обучение#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Заявление
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