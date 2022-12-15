Как отметил Потапов, наступила календарная зима, водоёмы области покрылись неравномерным слоем льда, что увеличивает риск происшествий на водоёмах. На 14 декабря ледяной покров на территории региона составлял от 3 до 9 см.
Потапов также добавил, что на территории области будут действовать 11 основных массовых мест зимнего лова рыбы, три из них в Белгороде: в районе Центрального пляжа, в районе детского областного санатория и в районе городского пляжа «Песчаный».
На 14 декабря действовали ещё шесть таких мест: