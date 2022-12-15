Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгородской области организовали 11 массовых мест для зимней рыбалки

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
На 14 декабря ледяной покров на территории региона составлял от 3 до 9 см. Для любителей зимней рыбалки будут действовать 11 массовых мест лова. Подробнее рассказал руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов.

Как отметил Потапов, наступила календарная зима, водоёмы области покрылись неравномерным слоем  льда, что увеличивает риск происшествий на водоёмах. На 14 декабря ледяной покров на территории региона составлял от 3 до 9 см.

Потапов также добавил, что на территории области будут действовать 11 основных массовых мест зимнего лова рыбы, три из них в Белгороде: в районе Центрального пляжа, в районе детского областного санатория и в районе городского пляжа «Песчаный».

На 14 декабря действовали ещё шесть таких мест:

  • Белгородское водохранилище, в районе ул. Песчаной
  • Белгородское водохранилище, в районе села Соломино
  • Белгородское водохранилище, в районе села Нижний Ольшанец
  • Старооскольское водохранилище, в районе села Каплино
  • объездная дорога в Старом Осколе, Песчаный карьер
  • Белгородское водохранилище, в районе посёлка Маслова Пристань

 

 

 

Как в Белгороде спасают провалившихся под лёд людей
Узнать подробнее
Читайте также:
Вышел на лёд — попал на видео: ГОЧС следит за белгородцами на водоёмахВ Белгороде дети вышли на тонкий лёд и едва не погиблиВ Белгороде два мальчика провалились под лёд на пруду в Ячнево
#Кристина Семенчук#Город#Белгородская область#Сергей потапов#Лед#Зимняя рыбалка#ГУ МЧС России по Белгородской области
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности нового обстрела в Белгородской области
Сегодня, 10:08
Многие переживают кризис идентичности: психолог — о состоянии белгородцев в 2022 году
Вчера, 14:55
В белгородском селе на ферме «Мираторга» заживо сгорели 900 поросят
Сегодня, 09:11
Так и мышей спиртовать начнём: врач из Белгорода рассказал о свойствах кротовухи
Сегодня, 09:32
Белгородэнерго поддерживает развитие агропромышленного комплекса Белгородской области
Сегодня, 10:00
Хлопки, режим ЧС, переселение: как изменилась жизнь белгородцев в 2022 году
Сегодня, 08:30