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В Белгородской области новый обстрел — разрушен жилой дом

Сегодня, 14:49
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Снаряд попал в крышу частной застройки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место.
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Обстрел

15 декабря под обстрел попало село Безымено Грайворонского городского округа. Разрушен частный жилой дом: снаряд попал прямо в крышу.

Никто не пострадал, жертв тоже нет, сообщил губернатор. Семью переселили в безопасное место.

На месте происшествия продолжается подомовой обход территории.

Губернатор сегодня также подтвердил обстрел Старого Хутора в Валуйском горокруге. В результате происшествия пострадала ЛЭП. Обошлось без жертв и раненых среди мирного населения.

Помимо этого, 15 декабря громко было в Белгороде, а жители Шебекино и Валуек получили СМС-оповещения об обстреле с просьбой уйти в укрытия.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Гладков сообщил подробности нового обстрела в Белгородской области
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