В Белгородской области новый обстрел — разрушен жилой дом

15 декабря под обстрел попало село Безымено Грайворонского городского округа. Разрушен частный жилой дом: снаряд попал прямо в крышу.
Никто не пострадал, жертв тоже нет, сообщил губернатор. Семью переселили в безопасное место.
На месте происшествия продолжается подомовой обход территории.
Губернатор сегодня также подтвердил обстрел Старого Хутора в Валуйском горокруге. В результате происшествия пострадала ЛЭП. Обошлось без жертв и раненых среди мирного населения.
Помимо этого, 15 декабря громко было в Белгороде, а жители Шебекино и Валуек получили СМС-оповещения об обстреле с просьбой уйти в укрытия.