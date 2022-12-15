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В белгородском селе на ферме «Мираторга» заживо сгорели 900 поросят

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
Пожар разгорелся в селе Шахово. Предположительными причинами возгорания назвали поджог или проблемы с проводкой, сообщает телеграм-канал Mash.
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Пожар

900 поросят погибли в огне на ферме «Мираторга» в селе Шахово в Белгородской области. Причинами пожара могли стать поджог или неисправность проводки.

Пожар вспыхнул ещё вечером 12 декабря. Сообщение спасателям поступило в 19:51. Загорелся загон для скота. Огонь потушили пожарные, но свиней спасти не удалось. Полная ликвидация пожара была объявлена в 20:26. Для тушения задействовали 12 человек и пять единиц техники.

Ущерб составил 250 тыс. рублей. По данным Mash, полиция уже проводит расследование. Однако в полиции «Бел.Ру» заявили, что это не их вопрос.

Видео: телеграм-канал Mash
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#Наталья Корявых#Происшествия#Пожар#Белгородская область#Прохоровский район#МЧС#Свиньи#Мираторг#Видео
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