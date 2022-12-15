В белгородском селе на ферме «Мираторга» заживо сгорели 900 поросят

900 поросят погибли в огне на ферме «Мираторга» в селе Шахово в Белгородской области. Причинами пожара могли стать поджог или неисправность проводки.
Пожар вспыхнул ещё вечером 12 декабря. Сообщение спасателям поступило в 19:51. Загорелся загон для скота. Огонь потушили пожарные, но свиней спасти не удалось. Полная ликвидация пожара была объявлена в 20:26. Для тушения задействовали 12 человек и пять единиц техники.
Ущерб составил 250 тыс. рублей. По данным Mash, полиция уже проводит расследование. Однако в полиции «Бел.Ру» заявили, что это не их вопрос.