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В Белгороде вновь раздались громкие звуки

Сегодня, 12:52
Фото: Bel.ru
Мощные хлопки слышали и жители Белгородского района. Официальных комментариев по ситуации нет.
Сюжет
СВО

После 15:00 в Белгороде 15 декабря в небе раздались громкие звуки. Бахи отчётливо слышали жители некоторых районов Харьковской горы. О том, что было громко, сообщили и жители Белгородского района. Официальных комментариев по ситуации не было.

В Сети тем временем в течение дня появлялась информация о том, что бахи слышали в приграничных районах: в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. О последствиях на земле не сообщалось.

Единственный случай обстрела, который официально подтвердили за сегодняшний день, был в Валуйском горокруге. Под огонь ВСУ в очередной раз попал Старый Хутор. Пострадавших среди мирных жителей, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, нет.

Гладков сообщил подробности нового обстрела в Белгородской области
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгород#Белгородская область#Белгородский район#Бахи#Громкие звуки
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Гладков сообщил подробности нового обстрела в Белгородской области
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