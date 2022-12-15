В Белгороде вновь раздались громкие звуки

После 15:00 в Белгороде 15 декабря в небе раздались громкие звуки. Бахи отчётливо слышали жители некоторых районов Харьковской горы. О том, что было громко, сообщили и жители Белгородского района. Официальных комментариев по ситуации не было.
В Сети тем временем в течение дня появлялась информация о том, что бахи слышали в приграничных районах: в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. О последствиях на земле не сообщалось.
Единственный случай обстрела, который официально подтвердили за сегодняшний день, был в Валуйском горокруге. Под огонь ВСУ в очередной раз попал Старый Хутор. Пострадавших среди мирных жителей, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, нет.