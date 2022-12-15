Учёные предложили вновь повысить пенсионный возраст в РФ

Исследователи из Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Горлин и Виктор Ляшок опубликовали в издании «Вопросы экономики» материал по теме пенсионной реформы. Учёные опасаются, что уже в ближайшие годы пожилые люди могут столкнуться с проблемой «невероятного обнищания». Однако есть пути выход из этой ситуации.