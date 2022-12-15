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Учёные предложили вновь повысить пенсионный возраст в РФ

Сегодня, 14:16
Фото: 1MI
Есть опасения, что в ближайшие годы пенсионеры могут столкнуться с «невероятным обнищанием». Выдержки статьи учёных РАНХиГС приводят «Новые известия».

Исследователи из Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Юрий Горлин и Виктор Ляшок опубликовали в издании «Вопросы экономики» материал по теме пенсионной реформы. Учёные опасаются, что уже в ближайшие годы пожилые люди могут столкнуться с проблемой «невероятного обнищания». Однако есть пути выход из этой ситуации.

Так, среди прочего предлагается:

  • постепенно повысить трудовой стаж до 30 лет;
  • связать размер страховой пенсии для работающих пенсионеров с зарплатой;
  • ещё раз повысить пенсионный возраст.

Однако, как пишет издание, последняя из перечисленных мер выглядит нереализуемой как минимум ближайшие 12-13 лет.

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#София Чугай#Экономика#Пенсия#Пенсионный возраст
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