Титульный бой против Бэйдера станет последним в карьере Емельяненко

В этом году Фёдору стукнуло 46, а он до сих пор выступает в октагоне. Причём делает это не против фриков, а против реально достойных соперников из промоушена Bellator. Возраст берёт своё, поэтому следующий бой для Емельяненко последний. В нём россиянин сойдётся с нынешним чемпионом в тяжёлом весе — Райаном Бэйдером. И сразу уточним: это не прощальный подарок, Фёдор своими выступлениями заслужил титульный бой. Сможет ли Последний Император уйти на красивой ноте?
Поединок назначен на 5 февраля 2023 года. Какие прогнозы на этот бой дают эксперты мира единоборств — рассказывают специалисты Match.Center.
За последние три года Фёдор провёл в профессиональном ММА лишь два поединка. Но это неудивительно: выдавать поединки против топов на постоянной основе он не может.
29 декабря 2019 года Емельяненко бился против Квинтона Rampage Джексона. По статусу Квинтон был слабее россиянина, что и подтвердилось на деле. Сразу после гонга Федор активно атаковал Джексона. Тот после двух минут избиения и точного удара в голову упал на настил. Победа нокаутом.
23 октября 2021 года Фёдору предстояло сразиться с Тимоти Джонсоном — топ-8 бойцом рейтинга тяжеловесов к тому моменту. В отличие от Джексона, Джонсон гораздо моложе (сейчас ему 37) и потому шёл фаворитом боя. Своё превосходство Тимоти и постарался доказать сразу, пойдя в размены сериями с Емельяненко. Это его и погубило — поймав на контратаке хук в челюсть, Джонсон упал и не смог подняться. Ещё одна победа для Фёдора в первом раунде нокаутом.
В своих прогнозах эксперты предсказывают победу Бэйдера. И их аргументы разумны.
Во-первых, в отличие от Фёдора, сейчас он дерётся чаще и явно в тонусе. Лишь за 2022 год на его счету два поединка и оба победных.
Во-вторых, Бэйдер — нестандартный тип тяжеловеса. Все эксперты отмечают его продуманность в действиях, и каждый бой от него как шахматная партия. Фёдор — опытный боец, однако здесь его преимущество в опыте сходит на нет.
В-третьих, Бэйдер уже побеждал Емельяненко в 2019 году, и тоже в бою за титул. И пускай с тех пор Райан немного сдал (ему уже 39), но понимание, как побеждать и на чём ловить Фёдора, у него есть. Емельяненко, при всём уважении, перестроить стиль ведения боя в 46 лет не сможет.
Однако ожидать победы от Фёдора можно. Почти все уверены — нас ждёт настоящая рубка, где в какой-то момент оба бойца полезут в размен ударов. Преимущество за Бэйдером, да. Но Емельяненко способен завалить соперника одним точным ударом.
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