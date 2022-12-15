Титульный бой против Бэйдера станет последним в карьере Емельяненко

В-третьих, Бэйдер уже побеждал Емельяненко в 2019 году, и тоже в бою за титул. И пускай с тех пор Райан немного сдал (ему уже 39), но понимание, как побеждать и на чём ловить Фёдора, у него есть. Емельяненко, при всём уважении, перестроить стиль ведения боя в 46 лет не сможет.