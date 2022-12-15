Так и мышей спиртовать начнём: врач из Белгорода рассказал о свойствах кротовухи

По словам врача, если бы кротовуха была полезна или безвредна, то информация о ней передавалась бы из поколения в поколение. А про кротовуху интернет узнал только недавно: таким образом, нет никаких гарантий, что этот напиток безопасен или даже полезен.
Надо трезво понимать, что животное, которое настаивается на спирте, является переносчиком и промежуточным хозяином бактерий. Мы не знаем, насколько спирт губительно влияет на такие бактерии, для которых организм крота является домом. А это, на минуточку, могут быть чума, бешенство. Последнее — вообще смертельное заболевание, вылечить которое не удалось с момента его открытия.
Татьяна Михайлова
По мнению доктора, с точки зрения медицины кротовуха однозначно опасна. Что касается китайских практик, при которых используют фитопрепараты и различные настойки, то там всё обстоит иначе: медицина эта очень древняя, и все препараты, используемые китайскими врачами, проходят строгий отбор и проверку. К кротовухе это, естественно, не относится.
Также Михайлова отметила, что в теории крота можно выпотрошить и сварить. Тогда, с большой вероятностью, его мясо станет безопаснее. Правда, и смысла в этом нет никакого: с таким же успехом можно будет заспиртовать и кусок говядины или свинины.
Не нужно идти на поводу новомодных средств. Не нужно подвергать себя риску. Прежде, чем что-то употреблять, надо спросить у себя: это точно безопасно? Это проверено? Если да, то конечно. А в противном случае мы далёко пойдём — начнём спиртовать крыс, мышей, или ещё кого похуже.
Татьяна Михайлова
Врач отметила, что стремление всё взять в рот — детская потребность познавать мир. Когда же у взрослых появляется такой интерес, попробовать что-то, залить это водкой, то это вызывает массу вопросов. Не существует и универсального лекарства, а искать такое в кротовухе тем более не стоит.
Напомним, что изначально историей о кротовухе поделился блогер с ником Перфект Илюшен. Он рассказал, что рецепт напитка весьма прост: тело зверька погружается в банку с алкоголем и отправляется настаиваться. По вкусу кротовуха напоминает «спирт с прелой землёй». Как, в свою очередь, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, пить подобный напиток опасно для здоровья — можно заразиться глистами и паразитами или даже умереть.