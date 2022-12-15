Суд отказал в иске Фонда ЖКХ к поставщику катков в Белгороде

Напомним, что ООО «БСО» является одним из основных получателей контрактов от Фонда. В 2022 году журналисты «Бел.Ру» насчитали 39 таких контрактов. В 2021 году компания получила контракт на поставку оборудования для катков на Соборной площади и в Центральном парке.