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Суд отказал в иске Фонда ЖКХ к поставщику катков в Белгороде

Сегодня, 11:27
Фото: 1MI
Решение опубликовано на сайте Арбитражного суда Белгородской области 6 декабря.

В сентябре текущего года Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области обратился в суд с требованием взыскать с ООО «БСО» 11 568 647 рублей неустойки. 6 декабря стало известно, что суд отказал Фонду ЖКХ в исковых требованиях.

Напомним, что ООО «БСО» является одним из основных получателей контрактов от Фонда. В 2022 году журналисты «Бел.Ру» насчитали 39 таких контрактов. В 2021 году компания получила контракт на поставку оборудования для катков на Соборной площади и в Центральном парке.

Отметим, что 4 октября стало известно о том, что в Фонде разворачивались коррупционные схемы. Об обысках в белгородских компаниях в сфере ЖКХ сообщал также губернатор области Вячеслав Гладков.

Журналистам «Бел.Ру» стало известно, что в коррупционных схемах были задействованы сотрудники Фонда и предприниматели. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Подробности уголовного дела и его конкретных фигурантов следственные органы пока не раскрыли.

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Также вчера, 14 декабря, стало известно, что полиция возбудила уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка на Соборной площади и ремонт дворов. Фигуранты дела пока неизвестны.

В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка
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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#БСО#Фонд содействия реформированию жкх#Арбитражный суд
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