Суд отказал в иске Фонда ЖКХ к поставщику катков в Белгороде

В сентябре текущего года Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области обратился в суд с требованием взыскать с ООО «БСО» 11 568 647 рублей неустойки. 6 декабря стало известно, что суд отказал Фонду ЖКХ в исковых требованиях.
Напомним, что ООО «БСО» является одним из основных получателей контрактов от Фонда. В 2022 году журналисты «Бел.Ру» насчитали 39 таких контрактов. В 2021 году компания получила контракт на поставку оборудования для катков на Соборной площади и в Центральном парке.
Отметим, что 4 октября стало известно о том, что в Фонде разворачивались коррупционные схемы. Об обысках в белгородских компаниях в сфере ЖКХ сообщал также губернатор области Вячеслав Гладков.
Журналистам «Бел.Ру» стало известно, что в коррупционных схемах были задействованы сотрудники Фонда и предприниматели. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
Подробности уголовного дела и его конкретных фигурантов следственные органы пока не раскрыли.
Также вчера, 14 декабря, стало известно, что полиция возбудила уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка на Соборной площади и ремонт дворов. Фигуранты дела пока неизвестны.