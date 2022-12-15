Старооскольцы стали болеть гриппом и ОРВИ в три раза чаще

Постановление об этом опубликовала главный санитарный врач Старого Оскола Елена Катаева.
Старооскольцев на больничную койку отправляют вирусы разных видов. С повышенной температурой и кашлем в больницы округа за неделю обратилось 4500 пациентов. Почти три тысячи раз врачей вызывали на дом. Болеют и взрослые, и дети. По данным эпидемиологов на территории округа циркулирует не только ковид, но и несколько штаммов гриппа, респираторные вирусы негриппозного происхождения.
При этом грипп H1N1, так называемый свиной, потеснил ковид.
В качестве одной из мер пресечения распространения инфекции дальше в Старооскольском муниципалитете решили перевести школы на дистанционное обучение.