Старооскольцы стали болеть гриппом и ОРВИ в три раза чаще

Старооскольцев на больничную койку отправляют вирусы разных видов. С повышенной температурой и кашлем в больницы округа за неделю обратилось 4500 пациентов. Почти три тысячи раз врачей вызывали на дом. Болеют и взрослые, и дети. По данным эпидемиологов на территории округа циркулирует не только ковид, но и несколько штаммов гриппа, респираторные вирусы негриппозного происхождения.