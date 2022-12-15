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Старооскольцы стали болеть гриппом и ОРВИ в три раза чаще

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
Вирусная инфекция в Старом Осколе пошла на подъём. Число заболевших превысило в три раза средние многолетние показатели. В округе введен комплексный план профилактических мероприятий по борьбе с гриппом и разными видами ОРВИ.

Постановление об этом опубликовала главный санитарный врач Старого Оскола Елена Катаева.

Старооскольцев на больничную койку отправляют вирусы разных видов. С повышенной температурой и кашлем в больницы округа за неделю обратилось 4500 пациентов. Почти три тысячи раз врачей вызывали на дом. Болеют и взрослые, и дети. По данным эпидемиологов на территории округа циркулирует не только ковид, но и несколько штаммов гриппа,  респираторные вирусы негриппозного происхождения.

При этом грипп H1N1, так называемый свиной, потеснил ковид.

В качестве одной из мер пресечения распространения инфекции дальше в Старооскольском муниципалитете решили перевести школы на дистанционное обучение.

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#Татьяна Панарина#Медицина#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Грипп#Рост заболеваемости ОРВИ
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