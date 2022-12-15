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Стало известно время работы «Есенинского катка» в Белгороде

Сегодня, 17:57
Фото: соцсети Валентина Демидова
О часах работы бесплатного катка сообщил врио мэра Белгорода Валентин Демидов.
Сегодня на Харьковской горе Белгорода открылся старый новый каток. О странной истории  «Есенинского катка» мы писали ранее.
Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Первая неделя пройдёт в тестовом режиме.При этом во время работы катка будут перерывы. Как сообщил врио мэра Валентин Демидов, для нормального функционирования нужны небольшие перерывы между катаниями и ещё один большой технологический — в обед.

После тестовой недели для белгородцев разработают время сеансов, исходя из трафика.
 
Странная история десяти лет закончилась: в Белгороде открыли «Есенинский» каток
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#Алина Харина#Город#Общество#Новости Белгорода#Валентин Демидов#Белгород#Каток#Есенинский каток
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