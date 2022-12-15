Стало известно время работы «Есенинского катка» в Белгороде

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Первая неделя пройдёт в тестовом режиме.При этом во время работы катка будут перерывы. Как сообщил врио мэра Валентин Демидов, для нормального функционирования нужны небольшие перерывы между катаниями и ещё один большой технологический — в обед.



После тестовой недели для белгородцев разработают время сеансов, исходя из трафика.