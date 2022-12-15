США ввели санкции против губернатора Белгородской области

В США обновили санкционный список против России. Теперь в него включили губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Компанию Гладкову составили губернатор Курской области Роман Старовойт и Брянской — Александр Богомаз.
Александр Богомаз уже успел прокомментировать решение Минфина США:
Еще одно доказательство тому, что мы идем правильным путем, — новый список санкций. Уже сбился со счету, какой из.
Вячеслав Гладков пока не комментировал данную ситуацию. Ранее белгородский губернатор высказывался, что санкционные списки других стран его не волнуют:
По-моему, в санкционных списках я с 2018 года. Никакого интереса к этой информации у меня нет, потому что по большому счёту, это никак меня не касается. Внесли и внесли.