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США ввели санкции против губернатора Белгородской области

Сегодня, 19:51
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков попал в санкционный список Америки, сообщили в Министерстве финансов США.

В США обновили санкционный список против России. Теперь в него включили губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Компанию Гладкову составили губернатор Курской области Роман Старовойт и Брянской — Александр Богомаз.

Александр Богомаз уже успел прокомментировать решение Минфина США:
Еще одно доказательство тому, что мы идем правильным путем, — новый список санкций. Уже сбился со счету, какой из.

Вячеслав Гладков пока не комментировал данную ситуацию. Ранее белгородский губернатор высказывался, что санкционные списки других стран его не волнуют:

По-моему, в санкционных списках я с 2018 года. Никакого интереса к этой информации у меня нет, потому что по большому счёту, это никак меня не касается. Внесли и внесли. 
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Роман Старовойт#Александр Богомаз#Санкции#Санкционный список#Сша#Минфин США
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