Школьники в Белгороде получат сухпайки за декабрь на следующей неделе

Школьникам на дистанте предоставляют продуктовые наборы. Они бывают в двух вариантах: для учеников, которые получали только бесплатный завтрак, и для детей-льготников, у которых были и бесплатные обеды. В Белгороде сухпайки за декабрь выдадут одним набором уже на следующей неделе.
Напомним, что продуктовые наборы получают как школьники, так и студенты техникумов и колледжей региона, которые проходят дистанционное обучение.
Про продуктовые наборы за декабрь ранее рассказал заместитель министра образования области Андрей Мухартов. Он отметил, что в каждом образовательном учреждении определяется график, по которому родители могут получить сухпайки. До 26 декабря всем школьникам и студентам разом выдадут продуктовые наборы за декабрь.