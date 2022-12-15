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Школьники в Белгороде получат сухпайки за декабрь на следующей неделе

Сегодня, 11:33
Фото: Bel.ru
Ученикам с 1-го по 11-й класс, которые находятся на дистанционном обучении, положены продуктовые наборы. Сухпайки за декабрь детям выдадут на следующей неделе, сообщает мэрия.

Школьникам на дистанте предоставляют продуктовые наборы. Они бывают в двух вариантах: для учеников, которые получали только бесплатный завтрак, и для детей-льготников, у которых были и бесплатные обеды. В Белгороде сухпайки за декабрь выдадут одним набором уже на следующей неделе.

Напомним, что продуктовые наборы получают как школьники, так и студенты техникумов и колледжей региона, которые проходят дистанционное обучение.

Про продуктовые наборы за декабрь ранее рассказал заместитель министра образования области Андрей Мухартов. Он отметил, что в каждом образовательном учреждении определяется график, по которому родители могут получить сухпайки. До 26 декабря всем школьникам и студентам разом выдадут продуктовые наборы за декабрь.

Кто из белгородских студентов не получит сухпайки
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