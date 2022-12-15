Школьники в Белгороде получат сухпайки за декабрь на следующей неделе

Школьникам на дистанте предоставляют продуктовые наборы. Они бывают в двух вариантах: для учеников, которые получали только бесплатный завтрак, и для детей-льготников, у которых были и бесплатные обеды. В Белгороде сухпайки за декабрь выдадут одним набором уже на следующей неделе.