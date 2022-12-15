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Серию конкурсов профмастерства на СГОКе завершили машинисты мельниц

Сегодня, 09:28
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел заключительный конкурс профессионального мастерства. Сезон завершили машинисты мельниц. Сотрудники этой профессии следят за работой измельчительного оборудования, классификацией и контролем параметров переработанной руды.
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Конкурс

За звание «Лучших по профессии» в практическом этапе соревновались девять сотрудников цеха обогащения обогатительной фабрики. Участникам предстояло выполнить регулировку подачи материала на мельницу и произвести ручной замер содержания продукта в сливе классификатора мельницы. Конкурсная комиссия оценивала порядок и правильное выполнение манипуляций, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

По результатам теоретического и практического этапов «Лучшим машинистом мельниц» признан Игорь Ползиков. С минимальным отрывом в один балл второе место занял Максим Золотухин.  На третьем месте – Сергей Нехвядович. Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 22-летний Алексей Мальцев.

Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».

«Профсоревнования дают возможность сотрудникам компании поделиться опытом, сравнить свои навыки с уровнем знаний и навыками коллег. Конкурс «Лучший по профессии» призван не просто выявить сильнейших в своих компетенциях, но и стать еще одним инструментом для повышения заинтересованности у представителей рабочих профессий в росте своего профессионального мастерства», – прокомментировал директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.

В 2022 году на комбинате прошли пятнадцать конкурсов профессионального мастерства для сотрудников различных специальностей. Впервые в истории конкурса, «Лучших по профессии» выбрали среди слесарей по ремонту автомобиля и машинистов железнодорожно-строительных машин.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Конкурс#Конкурс профмастерства
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