Серию конкурсов профмастерства на СГОКе завершили машинисты мельниц

За звание «Лучших по профессии» в практическом этапе соревновались девять сотрудников цеха обогащения обогатительной фабрики. Участникам предстояло выполнить регулировку подачи материала на мельницу и произвести ручной замер содержания продукта в сливе классификатора мельницы. Конкурсная комиссия оценивала порядок и правильное выполнение манипуляций, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
По результатам теоретического и практического этапов «Лучшим машинистом мельниц» признан Игорь Ползиков. С минимальным отрывом в один балл второе место занял Максим Золотухин. На третьем месте – Сергей Нехвядович. Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 22-летний Алексей Мальцев.
Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».
«Профсоревнования дают возможность сотрудникам компании поделиться опытом, сравнить свои навыки с уровнем знаний и навыками коллег. Конкурс «Лучший по профессии» призван не просто выявить сильнейших в своих компетенциях, но и стать еще одним инструментом для повышения заинтересованности у представителей рабочих профессий в росте своего профессионального мастерства», – прокомментировал директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
В 2022 году на комбинате прошли пятнадцать конкурсов профессионального мастерства для сотрудников различных специальностей. Впервые в истории конкурса, «Лучших по профессии» выбрали среди слесарей по ремонту автомобиля и машинистов железнодорожно-строительных машин.