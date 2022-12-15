Серию конкурсов профмастерства на СГОКе завершили машинисты мельниц

«Профсоревнования дают возможность сотрудникам компании поделиться опытом, сравнить свои навыки с уровнем знаний и навыками коллег. Конкурс «Лучший по профессии» призван не просто выявить сильнейших в своих компетенциях, но и стать еще одним инструментом для повышения заинтересованности у представителей рабочих профессий в росте своего профессионального мастерства», – прокомментировал директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.