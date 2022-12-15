С «Отеля Есенин» в Белгороде взыскали долги за вывоз мусора через суд

ООО «Центр Экологической Безопасности» обратилось в Арбитражный суд с требованием взыскать ООО «Отель Есенин» 27 198 рублей долга за оказание услуг по обращению с ТКО с 1 декабря 2020 года по 30 сентября 2022 года. Также ЦЭБ требовал взыскать 7 782 рубля неустойки за период с 13 января 2020 по 31 марта 2022 года и госпошлины в размере 1000 рублей. Общая сумма составляет 35 981 рубль.
Суд удовлетворил требования ЦЭБа. Отметим, что должник имеет право обжаловать решение.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Отель Есенин» зарегистрировано в 2019 году в Белгороде. Руководитель организации — Юрий Клобуков. Выручка отеля по итогам 2021 года составила 13 млрд рублей, сумма чистой прибыли — 106 млн рублей, чистых активов — 10 тыс. рублей.
Напомним, что недавно жители села Сафоновка в Корочанском районе пожаловались на разрушенный асфальт якобы машиной ЦЭБ. В местной администрации позже заявили, что дорога в селе разрушается из-за регулярных нагрузок от проезжающего транспорта, доказать чью-либо вину невозможно. Также на дорогу влияют погодно-климатические условия.