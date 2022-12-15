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Приехавшим в Белгородскую область херсонцам готовы заплатить по 100 тыс. рублей

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
Речь идёт о единовременной выплате для тех, кому вынужденно пришлось покинуть свои дома. Помимо этого, беженцы могут приобрести в Белгородской области жильё по сертификату. Порядок разъяснён в документе регионального правительства.
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Беженцы

В правительстве региона объяснили, по каким критериям переселенцы из Херсона и части Херсонской области могут претендовать на единовременную выплату, если они переехали на ПМЖ в Белгородскую область. Херсонцы получат по 100 тыс. рублей на человека на обзаведение имуществом.

Финансирование осуществляет Фонд развития территорий. На выплату могут претендовать жители Херсона и части Херсонской области, которые вынужденно покинули регион. Для получения денег беженцы должны написать соответствующее заявление. Обращаться необходимо в МФЦ.

При отсутствии оснований для отказа уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней формирует список граждан, подавших заявление. У переселенцев есть право обжаловать отказ в суде. Выплату беженцам предоставляют также в течение пяти рабочих дней после принятия заявления.

Помимо этого, херсонцы, которые вынужденно покинули свой регион, могут получить жильё в Белгородской области по соответствующим сертификатам. Их можно получить однократно.

На сертификат можно приобрести жильё на первичном и вторичном рынках. Размер выплаты, указанной в сертификате, зависит от норматива обеспечения общей площади жилого помещения и норматива 1 кв. м общей площади жилья. Если человек живёт один, то норматив обеспечения составляет 33 кв. метра, 42 кв. метра — для двоих человек, по 18 кв. метров на каждого — если семья состоит из троих и более человек. Обращаться за сертификатом тоже нужно в МФЦ. У переселенцев есть право приобрести за сертификат не одно жилое помещение.

Жители приграничных районов Белгородской области могут получить жилищные сертификаты
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Херсонская область#Общество#Беженцы#Жилищный сертификат#Жилье#Переселенцы#Выплаты
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