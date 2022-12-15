Приехавшим в Белгородскую область херсонцам готовы заплатить по 100 тыс. рублей

В правительстве региона объяснили, по каким критериям переселенцы из Херсона и части Херсонской области могут претендовать на единовременную выплату, если они переехали на ПМЖ в Белгородскую область. Херсонцы получат по 100 тыс. рублей на человека на обзаведение имуществом.
Финансирование осуществляет Фонд развития территорий. На выплату могут претендовать жители Херсона и части Херсонской области, которые вынужденно покинули регион. Для получения денег беженцы должны написать соответствующее заявление. Обращаться необходимо в МФЦ.
При отсутствии оснований для отказа уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней формирует список граждан, подавших заявление. У переселенцев есть право обжаловать отказ в суде. Выплату беженцам предоставляют также в течение пяти рабочих дней после принятия заявления.
Помимо этого, херсонцы, которые вынужденно покинули свой регион, могут получить жильё в Белгородской области по соответствующим сертификатам. Их можно получить однократно.
На сертификат можно приобрести жильё на первичном и вторичном рынках. Размер выплаты, указанной в сертификате, зависит от норматива обеспечения общей площади жилого помещения и норматива 1 кв. м общей площади жилья. Если человек живёт один, то норматив обеспечения составляет 33 кв. метра, 42 кв. метра — для двоих человек, по 18 кв. метров на каждого — если семья состоит из троих и более человек. Обращаться за сертификатом тоже нужно в МФЦ. У переселенцев есть право приобрести за сертификат не одно жилое помещение.