Приехавшим в Белгородскую область херсонцам готовы заплатить по 100 тыс. рублей

На сертификат можно приобрести жильё на первичном и вторичном рынках. Размер выплаты, указанной в сертификате, зависит от норматива обеспечения общей площади жилого помещения и норматива 1 кв. м общей площади жилья. Если человек живёт один, то норматив обеспечения составляет 33 кв. метра, 42 кв. метра — для двоих человек, по 18 кв. метров на каждого — если семья состоит из троих и более человек. Обращаться за сертификатом тоже нужно в МФЦ. У переселенцев есть право приобрести за сертификат не одно жилое помещение.