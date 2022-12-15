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Отправить письмо Деду Морозу на почте белгородцы смогут до конца года

Сегодня, 08:51
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Почтовый ящик для пожеланий установили в отделении на Соборной площади, 3. До конца года каждый желающий сможет написать письмо волшебнику, сообщает региональное правительство.

Центральный почтамт в Белгороде уже принимает письма, адресованные Деду Морозу. В специальный почтовый ящик горожане могут опустить свои пожелания до конца года.

Для этого необходимо написать письмо и на конверте указать адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Если указать свой адрес с индексом, то Дед Мороз пришлёт ответное письмо. Сортировка и отправка новогодних писем будет осуществляться ежедневно.

После 17 декабря почта Деда Мороза заработает ещё в четырёх точках Белгорода: в здании правительства области, в кафе «Алиса в Стране чудес», в «Мега Гринне» и ТЦ «Семейный» на Крейде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Почта Деда Мороза заработает в Белгородской области после 17 декабря
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#София Чугай#Общество#Новый год#Белгород#Почта#Дед мороз#Письмо
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