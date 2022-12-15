Отправить письмо Деду Морозу на почте белгородцы смогут до конца года

После 17 декабря почта Деда Мороза заработает ещё в четырёх точках Белгорода: в здании правительства области, в кафе «Алиса в Стране чудес», в «Мега Гринне» и ТЦ «Семейный» на Крейде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.