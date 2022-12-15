Отправить письмо Деду Морозу на почте белгородцы смогут до конца года

Центральный почтамт в Белгороде уже принимает письма, адресованные Деду Морозу. В специальный почтовый ящик горожане могут опустить свои пожелания до конца года.
Для этого необходимо написать письмо и на конверте указать адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Если указать свой адрес с индексом, то Дед Мороз пришлёт ответное письмо. Сортировка и отправка новогодних писем будет осуществляться ежедневно.
После 17 декабря почта Деда Мороза заработает ещё в четырёх точках Белгорода: в здании правительства области, в кафе «Алиса в Стране чудес», в «Мега Гринне» и ТЦ «Семейный» на Крейде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.