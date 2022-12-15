Организаторы премии "Искра Юга - 2022" определили величину призового фонда

Как пишет издание, лауреаты ежегодной южнороссийской премии в области средств массовой информации получат специальные дипломы, памятные статуэтки и денежные призы. Размер денежного приза для лауреата каждой номинации, исключая партнерские, составляет не меньше десяти тысяч рублей. Финалистам конкурса вручат специальные дипломы.
Победителям специальной номинации «Лучшая публикация о традиционной казачьей культуре» награды будут вручаться по особой формуле. Номинацию поддержал фонд Олега Дерипаски “Вольное дело”, который выделил денежные средства на награждение победителей: за первое место в номинации - пятьдесят тысяч рублей, за второе - тридцать тысяч рублей и за третье - двадцать тысяч рублей.
В номинации «Лучшая публикация на тему цифровизации» финалистам вручат подарки от цифрового партнера премии ПАО «Ростелеком». Участник конкурса, который займет в этой номинации первое место, получит умную колонку «VK Капсула» с голосовым помощником «Маруся». За второе место подарят умную колонку «VK Капсула мини» и полноразмерные наушники, а за третье – умную колонку «VK Капсула мини».
Дополнительный приз для участников премии в этом году — годовой грант от фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» в размере триста тысяч рублей. Это целевые средства, которые необходимо использовать для подготовки серии материалов об истории и традициях кубанского казачества. Грант выделяется с целью привлечь талантливых журналистов к освещению казачьей культуры, найти новые формы рассказа о ней в современных массмедиа и помочь аудитории лучше узнать её содержание и исторический контекст.
Заявки будут рассматриваться с точки зрения актуальности и свежести предложенных идей, а также опыта и профессионального уровня заявителей. Для подачи заявки на грант необходимо до пятнадцатого января следующего года заполнить соответствующую электронную форму. Победители премии “Искра Юга - 2022” будут объявлены двадцать седьмого января следующего года одновременно с подведением итогов конкурса.
Напомним, участниками премии могут стать авторы и авторские коллективы с публикациями в газетах, журналах или онлайн-СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Крыма. Один автор может представить по выбранной номинации только один материал. Также один автор может выдвинуться в нескольких номинациях с разными материалами. В рамках торжественной церемонии состоятся мастер-классы для журналистов. Прием заявок на участие в конкурсе продлили до двадцать пятого декабря.