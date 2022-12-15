Организаторы премии "Искра Юга - 2022" определили величину призового фонда

Напомним, участниками премии могут стать авторы и авторские коллективы с публикациями в газетах, журналах или онлайн-СМИ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Крыма. Один автор может представить по выбранной номинации только один материал. Также один автор может выдвинуться в нескольких номинациях с разными материалами. В рамках торжественной церемонии состоятся мастер-классы для журналистов. Прием заявок на участие в конкурсе продлили до двадцать пятого декабря.