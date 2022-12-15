Одноклассники и Всемирный фонд дикой природы представили квиз

«Калан — наверное, один из самых симпатичных редких видов животных нашей страны. К сожалению, в последние годы его численность стала резко снижаться: в некоторых популяциях падение достигает более 70%. И никто точно не знает почему. Поэтому летом 2023 года мы снаряжаем экспедицию на Курильские острова: подробно изучить ситуацию и разработать меры по сохранению вида, — говорит Юрий Сочнев, директор по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы.– Мы запустили наш добрый флешмоб #якаланюсь, чтобы дать всем участникам возможность поддержать и природу, и чуточку себя: ненадолго выдохнуть и замедлиться в предпраздничной суете. Мы рады, что команда нашего давнего партнера социальной сети Одноклассники зарядилась таким же настроением и помогла нам привлечь внимание к кампании. Именно благодаря таким партнерствам мы можем рассказывать россиянам о важности нашей работы по сохранению природы России».