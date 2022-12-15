Новые обстрелы, угрозы увольнения и кандидаты в мэры Белгорода: итоги дня

Обстрел Старого Хутора
ВСУ атаковали село Старый Хутор в Валуйском горокруге. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате происшествия никто не пострадал, но были зафиксированы повреждения.
Глава региона уточнил, что после обстрела пострадала ЛЭП. На место оперативно выехали аварийные бригады энергетиков.
К вечеру Гладков оповестил белгородцев об ещё одном обстреле. Под огнём оказалось Безымено Грайворонского городского округа. Разрушен жилой дом. Семью увезли в безопасное место. Никто не пострадал.
Увольнение за отзывчивость
В филиале ООО «Тамбовский бекон» в Волоконовском районе хотят уволить механика, который согласился помочь военным. Служба безопасности предприятия узнала об этом, поэтому сотрудник может лишиться работы.
За белгородца вступились коллеги, которые потребовали, чтобы рабочее место за механиком сохранилось. Они записали соответствующее видеообращение. Глава горокруга Сергей Бикетов рассказал, что с руководством компании пытаются договориться.
Новые кандидаты в мэры
Заявку на участие в конкурсе на замещение должности градоначальника подали три человека. Первым был директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев. Он и ранее претендовал на мост мэра.
К Бывшему добавились ещё двое кандидатов. В их числе Валентин Демидов — врио мэра, а также пенсионер Анатолий Лебединец.