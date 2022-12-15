На один больше: в этом году в Старом Осколе отроется 17 ёлочных базаров
Сегодня, 13:22
Фото: 1MI
Торговые точки с новогодними деревьями расположат в трёх частях Старого Оскола. Ёлочные базары в городе горняков и металлургов начнут работать через два дня. Их откроют 17 декабря. Продавать сосны и ели станут с 9 утра до 9 вечера.
17 ёлочных базаров организуют 40 торговых точек в разных кварталах, где можно купить деревья. Главный атрибут Нового года станут продавать в юго-западной, северо-восточной частях Оскола и на окраине - улице Хмелева. Центральной части города нет в списке мест, где будут торговать ёлками. Адреса торговых площадей администрация Старооскольского городского округа разместила на своем официальном сайте.
Кстати, ёлки и сосны к продаже вырастили не только в местном питомнике. Привезут деревья в округ из Ульяновкой, Брянской, Липецкой и Воронежской областей.
Кто спешит украсить свой дом новогодним деревом, может уже сейчас купить его в Старооскольском лесхозе. Здесь продажи открылись с 5 декабря.
Цена на дерева начинается от 350 рублей за метр.
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Список мест, где в Старом Осколе 17 декабря откроются ёлочные базары:
мкр. Ольминского, в районе дома № 10, у магазина (2 места);
мкр. Парковый, в районе жилого дома № 22 и магазина (1 место);
мкр. Приборостроитель, 32, на площади перед магазинами (3 места);
мкр. Степной, в районе дома № 1 (2 места);
мкр. Восточный, в районе дома № 32 (5 мест);
мкр. Восточный, в районе дома № 27 (4 места);
мкр. Северный, в районе дома № 1 (5 мест);
мкр. Северный, в районе дома № 45 (1 место);
мкр. Олимпийский, в районе д. № 30 (2 места);
мкр. Жукова, в районе дома № 37 (2 места);
Бульвар Дружбы, в районе памятника советско-болгарской дружбы