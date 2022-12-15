17 ёлочных базаров организуют 40 торговых точек в разных кварталах, где можно купить деревья. Главный атрибут Нового года станут продавать в юго-западной, северо-восточной частях Оскола и на окраине - улице Хмелева. Центральной части города нет в списке мест, где будут торговать ёлками. Адреса торговых площадей администрация Старооскольского городского округа разместила на своем официальном сайте.