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«Моравии-Белгород» грозит арест имущества из-за долга в 200 тысяч рублей

Сегодня, 08:02
Фото: 1MI
Судебные приставы возбудили исполнительное производство после решения Октябрьского районного суда Белгорода.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Моравия-Белгород» должна оплатить 200 тысяч рублей. В настоящее время судебные приставы приняли решение об аресте части имущества - конкретные позиции не указываются. Решение о выплате вынес Октябрьский районный суд Белгорода.

Фирма «Моравия-Белгород» работает в Белгороде с 2010 года и занимается розничной торговлей автомобилями и легковыми автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Руководитель — Григорий Былов. По итогам 2021 года чистая прибыль организации составила 71,1 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород#Октябрьский районный суд#Арест#Приставы
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