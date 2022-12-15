«Моравии-Белгород» грозит арест имущества из-за долга в 200 тысяч рублей

Фирма «Моравия-Белгород» работает в Белгороде с 2010 года и занимается розничной торговлей автомобилями и легковыми автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Руководитель — Григорий Былов. По итогам 2021 года чистая прибыль организации составила 71,1 млн рублей.