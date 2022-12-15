«Моравии-Белгород» грозит арест имущества из-за долга в 200 тысяч рублей

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», компания «Моравия-Белгород» должна оплатить 200 тысяч рублей. В настоящее время судебные приставы приняли решение об аресте части имущества - конкретные позиции не указываются. Решение о выплате вынес Октябрьский районный суд Белгорода.
Фирма «Моравия-Белгород» работает в Белгороде с 2010 года и занимается розничной торговлей автомобилями и легковыми автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Руководитель — Григорий Былов. По итогам 2021 года чистая прибыль организации составила 71,1 млн рублей.