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Механика белгородского предприятия хотят уволить за помощь военным

Сегодня, 13:04
Фото: кадр из видеообращения
Военнослужащие попросили белгородца дать им трактор для буксировки машины. Об этом узнали в службе безопасности предприятия, поэтому мужчину решили уволить. Видео, где его защищают коллеги, появилось в Сети.

Механика филиала «Тамбовского бекона» в Волоконовском районе хотят уволить за помощь военным. Отзывчивый белгородец теперь может лишиться работы.

Военнослужащие попросили сотрудника предприятия предоставить им трактор, чтобы отбуксировать машину. Его обслуживает экскаватор, который предназначен для рытья окопов неподалёку от границы.

Со слов коллег белгородца, это не первый случай, когда мужчина отозвался помочь. В этот раз обо всём узнала служба безопасности. Теперь механик тракторного отделения может потерять работу. Сотрудники компании уверены, что мужчина ничего незаконного не сделал, а просто «по-человечески помог».

На обращение белгородцев уже отреагировал глава района Сергей Бикетов. Чиновник заявил, что с руководством компании пытаются договориться так, чтобы рабочее место за сотрудником сохранилось.

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#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Волоконовский район#Сергей бикетов#Увольнение#Трактор#Наталья Корявых#Видео#Тамбовский бекон#Окопы
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