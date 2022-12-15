Механика белгородского предприятия хотят уволить за помощь военным

Механика филиала «Тамбовского бекона» в Волоконовском районе хотят уволить за помощь военным. Отзывчивый белгородец теперь может лишиться работы.
Военнослужащие попросили сотрудника предприятия предоставить им трактор, чтобы отбуксировать машину. Его обслуживает экскаватор, который предназначен для рытья окопов неподалёку от границы.
Со слов коллег белгородца, это не первый случай, когда мужчина отозвался помочь. В этот раз обо всём узнала служба безопасности. Теперь механик тракторного отделения может потерять работу. Сотрудники компании уверены, что мужчина ничего незаконного не сделал, а просто «по-человечески помог».
На обращение белгородцев уже отреагировал глава района Сергей Бикетов. Чиновник заявил, что с руководством компании пытаются договориться так, чтобы рабочее место за сотрудником сохранилось.