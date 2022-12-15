Механика белгородского предприятия хотят уволить за помощь военным

Со слов коллег белгородца, это не первый случай, когда мужчина отозвался помочь. В этот раз обо всём узнала служба безопасности. Теперь механик тракторного отделения может потерять работу. Сотрудники компании уверены, что мужчина ничего незаконного не сделал, а просто «по-человечески помог».