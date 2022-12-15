Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Курение убивает: в новогодние дни трое белгородцев погибли в пожарах из-за сигарет

Сегодня, 08:07
Фото: управление МЧС по Белгородской области

На прошлогодних новогодних праздниках при пожарах погибло шесть белгородцев

Всего в новогодние праздники 2021-22 года на территории Белгородской области произошло 40 пожаров. Шесть человек погибли. Статистику озвучил руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов.

По данным Потапова, с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в области зафиксировали 40 пожаров. Травмы получили два человека, а погибли шесть жителей региона.

1 января в Белгороде при пожаре в пятиэтажке в двухкомнатной квартире погиб собственник 1949 года рождения. Огонь повредил комнату площадью 17 «квадратов». Причина пожара — неосторожность при курении.

На следующий день, 2 января, в селе Большая Халань Корочанского района при пожаре в строительном вагончике погиб мужчина 1977 года рождения. В результате пожара вагончик полностью сгорел. Причиной возгорания также стала неосторожность при курении.

Ещё один пожар со смертельным исходом произошёл 4 января в селе Клименки Вейделевского района. Там загорелся жилой дом. Выгорела комната  площадью 20 «квадратов». Собственник 1962 года рождения погиб из-за неосторожности при курении.

А 8 января в Белгороде при пожаре в жилом доме погибли двое мужчин 1948 и 1997 годов рождения. Огонь повредил две комнаты площадью 25 кв. м. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

Из этой статистики можно сделать вывод, каково беспечное отношение наших граждан к собственной безопасности.
Сергей Потапов

В период новогодних праздников чаще всего пожары возникали в жилом секторе — 32 случая. Среди основных причин возгораний:

  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (19);
  • неосторожное обращение с огнём (семь);
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (10).

Что касается Белгорода, с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года произошло семь пожаров (из них пять в жилых домах), при которых погибло три человека. Основой причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём.

 

Число погибших при пожарах в Белгороде выросло почти в три раза
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожаров - меньше, погибших - столько же: В МЧС рассказали о числе жертв пожаровВ Белгородской области смогли предотвратить гибель при пожарах восьмерых детейБелгородец погиб во время пожара из-за непотушенной сигареты
#Погибшие в новогодние каникулы#Пожары из-за непотушенных сигарет#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгородская область#Сергей потапов#Новогодние праздники#ГУ МЧС России по Белгородской области
Подпишитесь
В четырёх районах Белгородской области школьников перевели на дистант из-за гриппа
Вчера, 16:26
Многие переживают кризис идентичности: психолог — о состоянии белгородцев в 2022 году
Вчера, 14:55
За чьи деньги в укрытия Белгородской области приобретаются аптечки?
Вчера, 18:41
В Белгородской области найдут водителя, который протащил собаку по асфальту
Вчера, 20:20
В Белгородской области соцвыплаты за январь перечислят досрочно
Сегодня, 04:25
Ученикам школ на ремонте утвердили компенсацию за проезд, но она им пока не положена
Сегодня, 07:18