Курение убивает: в новогодние дни трое белгородцев погибли в пожарах из-за сигарет

По данным Потапова, с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в области зафиксировали 40 пожаров. Травмы получили два человека, а погибли шесть жителей региона.
1 января в Белгороде при пожаре в пятиэтажке в двухкомнатной квартире погиб собственник 1949 года рождения. Огонь повредил комнату площадью 17 «квадратов». Причина пожара — неосторожность при курении.
На следующий день, 2 января, в селе Большая Халань Корочанского района при пожаре в строительном вагончике погиб мужчина 1977 года рождения. В результате пожара вагончик полностью сгорел. Причиной возгорания также стала неосторожность при курении.
Ещё один пожар со смертельным исходом произошёл 4 января в селе Клименки Вейделевского района. Там загорелся жилой дом. Выгорела комната площадью 20 «квадратов». Собственник 1962 года рождения погиб из-за неосторожности при курении.
А 8 января в Белгороде при пожаре в жилом доме погибли двое мужчин 1948 и 1997 годов рождения. Огонь повредил две комнаты площадью 25 кв. м. Причина пожара — неосторожное обращение с огнём.
Из этой статистики можно сделать вывод, каково беспечное отношение наших граждан к собственной безопасности.
Сергей Потапов
В период новогодних праздников чаще всего пожары возникали в жилом секторе — 32 случая. Среди основных причин возгораний:
Что касается Белгорода, с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года произошло семь пожаров (из них пять в жилых домах), при которых погибло три человека. Основой причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём.