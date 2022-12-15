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Ковид-госпиталь под Старым Осколом заработает спустя год после анонса об открытии

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI

Старооскольский ковидный госпиталь откроется на следующей неделе

Вопрос о том, когда же откроется ковид-центр, задали губернатору Вячеславу Гладкову. Строить центр начали ещё в прошлом году. Открыть его хотели быстро, но сроки в итоге затянулись.

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков ответил на вопрос жительницы Старого Оскола насчёт открытия ковидного госпиталя. Глава региона заявил, что госпиталь начнёт свою работу на следующей неделе.

Напомним, что в 2021 году было запланировано строительство двух ковидных центров: под Белгородом и в Старооскольском горокруге. Позиционировались они как быстровозводимые. Построить медцентры планировалось в декабре 2021 года.

На строительство медучреждения на 450 мест в Старом Осколе выделили около 2 млрд рублей. Работы после изменения сроков планировалось завершить к осени 2022 года, однако власти заранее предупредили, что далее предстоит пройти процедуру лицензирования, которая занимает много времени.

Госпиталь расположен в шаговой доступности рядом с туберкулёзной больницей. Он оборудован современными технологиями, имеет благоустроенную прилегающую территорию, а фасад здания освещён подсветкой.

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#София Чугай#Медицина#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Госпиталь#Ковид-госпитали#Открытие
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