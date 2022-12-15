Карта электросетевых хозяйств появилась в Подмосковье

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что сервис разрабатывали для учета сведений о территориальных сетевых компаниях, которые функционируют на территории Московской области. Благодаря данному сервису можно найти информацию об электронных адресах сетевых компаний для обращения по поводу решения насущных вопросов надежного электроснабжения, а также подачи заявки на технологическое присоединение к электросетям.