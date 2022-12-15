Карта электросетевых хозяйств появилась в Подмосковье

13 декабря 2022 года в рамках соглашения о взаимодействии между ФАС России и правительством Подмосковья начала работу интерактивная карта объектов электросетевого хозяйства, благодаря которой можно установить зоны действия территориальных сетевых организаций Московской области. Об этом пишут «Новые известия».
Интерактивный сервис определения зон действия территориальных сетевых организаций создали, чтобы жители Подмосковья имели возможность самостоятельно находить ТСО, обслуживающую тот или иной населенный пункт. Используя сервис, можно собрать оперативную информацию о сетевой компании, в которую предстоит обратиться в случае подключения к электросетям.
Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что сервис разрабатывали для учета сведений о территориальных сетевых компаниях, которые функционируют на территории Московской области. Благодаря данному сервису можно найти информацию об электронных адресах сетевых компаний для обращения по поводу решения насущных вопросов надежного электроснабжения, а также подачи заявки на технологическое присоединение к электросетям.
Замруководителя Московского областного УФАС России Алексей Азаренко особо отметил, что позитивная практика совместной деятельности Министерства энергетики Подмосковья и Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области с целью создания интерактивной карты стала важным этапом взаимодействия, направленного на повышение доступности энергетической инфраструктуры региона и укрепление его жизнеобеспечения в целом.