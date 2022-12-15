Хлопки, режим ЧС, переселение: как изменилась жизнь белгородцев в 2022 году

С начала спецоперации Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. По состоянию на 18 ноября за время СВО погибли 18 мирных жителей области. Пострадавшие населённые пункты вынужденно покинули 800 семей.
В начале ноября на выезд из Белгородской области записались 2000 человек. Жителей региона временно размещают в том числе в Московской и Тульской областях. Также переселенцев готовы принимать в Рязанской области. Жителям, которые покинули свои дома в районах, где действует режим ЧС, выплачивается компенсация за аренду жилья. Отметим, что компенсация приходит только тем, кто решил остаться жить в пределах области.
В конце октября в нескольких приграничных населённых пунктах области был введён режим ЧС. Режим чрезвычайной ситуации действует в сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Белгородского района, в сёлах Логачевка, Бутырки, Бирюч и Вериговка, а также хуторах Нижние Мельницы и Пригородные Тополи Валуйского городского округа, в селе Староселье Краснояружского района и в селе Середа Шебекинского городского округа.
16 ноября режим ЧС ввели также в хуторе Старый Волоконовского района.
Напомним, что с начала обстрелов в регионе восстановили 1500 жилых домов. В большинстве случаев снаряды или осколки попадали в жилые дома белгородцев, живущих в приграничных территориях.
Дистанционное обучение в Белгородской области было введено 10 октября. Детям, которые учатся удалённо, выдают сухпайки. На эти цели выделили 1,53 млрд рублей. Изначально удалённое обучение должно было продлиться до 1 декабря. Позже было принято решение продлить дистант до 24 марта, так как текущая обстановка пока не позволяет учиться детям в очном формате.
Многие родители высказались против такой формы обучения, заявив, что дистанционка — это не обучение. Некоторые также сообщили, что готовы каждое утро возить своего ребёнка в школу другого региона.
В Белгороде разработали интерактивную карту укрытий, на которую нанесли 720 домов и 62 хозсубъекта. К 700 объектам на зданиях уже нанесены указатели и таблички. По сигналу МЧС ответственные откроют укрытия.
В последнее время в регионе значительно снизились цены на дома в приграничных районах. Стоимость жилья варьируется от 90 тыс. до 400 тыс. рублей. К примеру, в 20 км от Валуек продаётся дом за 90 тыс. рублей. Общая площадь дома составляет 49,8 кв. м. В доме оборудовано три комнаты, кладовая и веранда. За 250 тыс. рублей можно приобрести дом в Шебекино. Общая площадь постройки составляет 29 кв. м.
С надеждой обогатиться скупать квартиры в Белгороде начали инвесторы. В настоящий момент спрос на квартиры минимальный, а предложений всё больше. С начала года цены упали на 20-25, а в некоторых случаях и на 30%. Цены вернулись на уровень 3-4-летней давности.
Ранее мы провели опрос среди жителей города, которые высказались о постоянных «хлопках» и обстрелах региона. Многие заявили, что переезжать не планируют, будут переживать все события вместе и рядом. Другие отмечали, что уже собрали документы - в случае ухудшения ситуации уедут.
Также местные жители надеются, что сложная обстановка в области скоро закончится.
Напомним, что с января по сентябрь из Белгорода уехали 13 тыс. человек. 7 тыс. человек приняли решение переехать жить в другие страны. 317 белгородцев переехали в Узбекистан, а 294 человека - в Казахстан. Больше 3 тыс. человек уехали из Белгорода на Украину.