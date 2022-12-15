Хлопки, режим ЧС, переселение: как изменилась жизнь белгородцев в 2022 году

В начале ноября на выезд из Белгородской области записались 2000 человек. Жителей региона временно размещают в том числе в Московской и Тульской областях. Также переселенцев готовы принимать в Рязанской области. Жителям, которые покинули свои дома в районах, где действует режим ЧС, выплачивается компенсация за аренду жилья. Отметим, что компенсация приходит только тем, кто решил остаться жить в пределах области.