Глава республики наградил руководителя «БСК» за вклад в развитие химпрома

Posted 15 декабря 2022,, 08:56
Published 15 декабря 2022,, 08:56
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Совета директоров «Башкирской содовой компании» («БСК») Андрей Пилипенковстретились на площадке Международной недели бизнеса в Уфе.
Как заявил Радий Хабиров, «БСК» активно сотрудничает с республикой. Подготовка гуманитарных конвоев для оказания помощи регионам Донбасса и военнослужащим- тому пример.
Руководитель «БСК» отметил социальную ориентированность компании, рассказал о планах компании на ближайшую перспективу.
Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил Андрею Пилипенко орденом Салавата Юлаева, высоко оценив его вклад развитии химпрома в Башкирии.