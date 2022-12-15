Гладков: Слово Божие сегодня как никогда нужно

Белгородская митрополия и местное правительство подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, что это не просто формальность, а скрепление обязательств для решения увеличивающихся вызовов.
Со слов губернатора, более 30 лет совместная работа духовной и светской власти оказывала огромное влияние на развитие региона. Особенно это видно, уточняет чиновник, с 24 февраля. Гладков считает, что агрессия постоянно растёт, как и попытки сместить ценности и ориентиры.
«Огромные ресурсы направлены на то, чтобы сломить, испугать, но я уверен, что при таком подходе в отношении веры, как в нашем регионе, никогда ни у кого этого не получится! То, что зависит от светской власти, мы, конечно, старались и будем стараться делать, но слово Божие сегодня как никогда нужно!» — пишет глава региона.
Напомним, белгородский священник ранее попросил политическое убежище в США из-за позиции по спецоперации.