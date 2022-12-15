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Гладков: Слово Божие сегодня как никогда нужно

Сегодня, 13:37
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Митрополия и белгородское правительство подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Гладков назвал соглашение между правительством и митрополией не просто формальностью, а скреплением обязательств для решения увеличивающихся вызовов. Об этом глава региона написал на своей странице «ВКонтакте».

Белгородская митрополия и местное правительство подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, что это не просто формальность, а скрепление обязательств для решения увеличивающихся вызовов.

Со слов губернатора, более 30 лет совместная работа духовной и светской власти оказывала огромное влияние на развитие региона. Особенно это видно, уточняет чиновник, с 24 февраля. Гладков считает, что агрессия постоянно растёт, как и попытки сместить ценности и ориентиры.

«Огромные ресурсы направлены на то, чтобы сломить, испугать, но я уверен, что при таком подходе в отношении веры, как в нашем регионе, никогда ни у кого этого не получится! То, что зависит от светской власти, мы, конечно, старались и будем стараться делать, но слово Божие сегодня как никогда нужно!» — пишет глава региона.

Напомним, белгородский священник ранее попросил политическое убежище в США из-за позиции по спецоперации.

Фото: страница Вячеслава Гладкова
Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за позиции по СВО
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Митрополит иоанн#Соглашение о сотрудничестве#Церковь#Власть
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