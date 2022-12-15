Гладков: Слово Божие сегодня как никогда нужно

«Огромные ресурсы направлены на то, чтобы сломить, испугать, но я уверен, что при таком подходе в отношении веры, как в нашем регионе, никогда ни у кого этого не получится! То, что зависит от светской власти, мы, конечно, старались и будем стараться делать, но слово Божие сегодня как никогда нужно!» — пишет глава региона.