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Гендиректор «Тамбовского бекона» прокомментировал ситуацию с механиком

Сегодня, 19:43
Фото: PxHere
Из заявления ГК «Русагро» следует, что заявления об увольнении не поступало.

В белгородском филиале «Тамбовский бекон», который входит в структуру ГК «Русагро», ответили на сегодняшний скандал с механиком, который помогал военным.

Так, группа компаний «Русагро» утверждает, что заявления на увольнение механика Владимира Ракитина ни от одного из отделов компании не поступало. Далее из текста следует, что за механиком сохранили рабочее место и зарплату, а мер дисциплинарного взыскания не было. Соответствующее заявление подписал гендиректор «Тамбовского бекона» Алексей Кирсанов.

Ранее, во время сегодняшнего прямого эфира, Вячеслав Гладков поддержал механика и заверил, что тот не лишится своей работы.

Конечно, руководство перестаралось. Проговорили, никто никого увольнять не будет, не переживайте!
Вячеслав Гладков

Напомним, об истории механика «Тамбовского бекона» стало известно сегодня, 15 декабря, благодаря видео в Сети, которое выложили его коллеги. На публикацию отреагировал глава Волоконовского района Сергей Бикетов. Он рассказал, что с руководством предприятия ведутся переговоры, чтобы сохранить за механиком рабочее место.

Фото: ГК "Русагро"
Механика белгородского предприятия хотят уволить за помощь военным
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#Алина Харина#Спецоперация#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алексей Кирсанов#Русагро#Увольнение#Скандал#Трактор#Военные#Помощь военным
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