Гендиректор «Тамбовского бекона» прокомментировал ситуацию с механиком

Так, группа компаний «Русагро» утверждает, что заявления на увольнение механика Владимира Ракитина ни от одного из отделов компании не поступало. Далее из текста следует, что за механиком сохранили рабочее место и зарплату, а мер дисциплинарного взыскания не было. Соответствующее заявление подписал гендиректор «Тамбовского бекона» Алексей Кирсанов.