«Газпром межрегионгаз Белгород» подготовил подарки для добросовестных абонентов

Потребители газа из числа физических лиц, которые регулярно оплачивают газ и не имеют задолженности, могут выиграть одну из 10 Яндекс-колонок с голосовым помощником Алисой. Принять участие в розыгрыше могут жители всех городов и районов Белгородской области.
Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить три условия:
- передать показания прибора учета газа с 25 по 31 декабря текущего года;
- не иметь задолженности за газ по состоянию на 1 января 2023 года;
- иметь действующий договор на техническое обслуживание.
Абоненты ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», выполнившие эти условия, автоматически становятся участниками акции. 12 января 2023 года компания проведет розыгрыш среди абонентов с помощью генератора случайных чисел. Результаты будут опубликованы на корпоративном сайте поставщика газа и в официальной группе «ВКонтакте».
Торжественное награждение победителей пройдет 17 января 2023 года в абонентских службах территориальных филиалов ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». В центральном офисе компании будут вручены призы обладателям счастливых лицевых счетов из Белгорода.
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