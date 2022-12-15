«Газпром межрегионгаз Белгород» подготовил подарки для добросовестных абонентов

Потребители газа из числа физических лиц, которые регулярно оплачивают газ и не имеют задолженности, могут выиграть одну из 10 Яндекс-колонок с голосовым помощником Алисой. Принять участие в розыгрыше могут жители всех городов и районов Белгородской области.