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Число претендентов на пост мэра Белгорода увеличилось до трёх

Сегодня, 14:39
Фото: горсовет Белгорода

Демидов подал документы на участие в конкурсе на пост мэра Белгорода

Заявления на участие в конкурсе сегодня подали врио мэра Валентин Демидов, а также пенсионер Анатолий Лебединец, сообщили в пресс-службе горсовета. Таким образом, есть уже три кандидата на пост главы администрации Белгорода. Ранее заявление подал предприниматель Владимир Бывшев.

Уже три человека решили участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Белгорода. Заявления 15 декабря подали врио мэра Валентин Демидов, а также пенсионер Анатолий Лебединец.

Документы кандидатов зарегистрировала член комиссии — начальник департамента внутренней политики министерства общественных коммуникаций Белгородской области Анна Овсянникова.

Фото: горсовет Белгорода

Таким образом, есть уже три претендента на пост мэра. Первым заявление подал предприниматель Владимир Бывшев. Примечательно, что он уже участвовал в конкурсе в прошлом году.

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Что касается Валентина Демидова, то в Белгороде он работает с начала 2022 года. Из областного правительства в мэрию перешёл в сентябре, а после ухода экс-градоначальника Антона Иванова является врио мэра.

Отметим, что документы на должность мэра принимаются до 16 декабря.

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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Горсовет#Конкурс#Мэр#Заявления#Валентин Демидов#Владимир Бывшев
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