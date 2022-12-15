Число претендентов на пост мэра Белгорода увеличилось до трёх

Уже три человека решили участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Белгорода. Заявления 15 декабря подали врио мэра Валентин Демидов, а также пенсионер Анатолий Лебединец.
Документы кандидатов зарегистрировала член комиссии — начальник департамента внутренней политики министерства общественных коммуникаций Белгородской области Анна Овсянникова.
Таким образом, есть уже три претендента на пост мэра. Первым заявление подал предприниматель Владимир Бывшев. Примечательно, что он уже участвовал в конкурсе в прошлом году.
Что касается Валентина Демидова, то в Белгороде он работает с начала 2022 года. Из областного правительства в мэрию перешёл в сентябре, а после ухода экс-градоначальника Антона Иванова является врио мэра.
Отметим, что документы на должность мэра принимаются до 16 декабря.