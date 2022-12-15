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Более 120 аптек подали заявки на участие в онлайн-продаже рецептурных лекарств

Сегодня, 12:21
Фото: 1MI

В Белгородской области готовятся к эксперименту по онлайн-продаже лекарств по рецепту

В регионе продолжается подготовка к проведению эксперимента по онлайн-торговле и доставке рецептурных препаратов. К региональной платформе «Электронный рецепт» подключаются коммерческие аптеки, сообщает минцифры Белгородской области.

В Белгородской области проведут эксперимент по онлайн-торговле и доставке льготных рецептурных лекарственных препаратов. К эксперименту подключатся и коммерческие аптеки: на региональную платформу «Электронный рецепт», которая объединяет все медорганизации, аптеки и службы доставки, подали заявки более 120 коммерческих аптечных пунктов. Бюджетные аптеки к этой системе уже подключены.

Белгородская область почти готова к запуску эксперимента. Медорганизации уже обеспечивают выписку электронных рецептов, отрегулированы механизмы брони и доставки лекарств.

Предполагается, что онлайн-торговля поможет сделать рецептурные лекарственные препараты более доступными для маломобильных жителей, пациентов, имеющих хронические заболевания, для родителей детей с различными заболеваниями.

Льготные лекарства на дом получают 75% белгородцев. Проект по доставке лекарств в Белгородской области запустили в 2021 году. Регион стал первым в стране, кто реализовал эту инициативу.

В Белгородской области 75% льготников получают лекарства на дом
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#София Чугай#Медицина#Белгородская область#Эксперимент#Онлайн-продажа#Лекарства#Рецепт#Касается каждого
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