Более 120 аптек подали заявки на участие в онлайн-продаже рецептурных лекарств

В Белгородской области проведут эксперимент по онлайн-торговле и доставке льготных рецептурных лекарственных препаратов. К эксперименту подключатся и коммерческие аптеки: на региональную платформу «Электронный рецепт», которая объединяет все медорганизации, аптеки и службы доставки, подали заявки более 120 коммерческих аптечных пунктов. Бюджетные аптеки к этой системе уже подключены.