Более 120 аптек подали заявки на участие в онлайн-продаже рецептурных лекарств

В Белгородской области проведут эксперимент по онлайн-торговле и доставке льготных рецептурных лекарственных препаратов. К эксперименту подключатся и коммерческие аптеки: на региональную платформу «Электронный рецепт», которая объединяет все медорганизации, аптеки и службы доставки, подали заявки более 120 коммерческих аптечных пунктов. Бюджетные аптеки к этой системе уже подключены.
Белгородская область почти готова к запуску эксперимента. Медорганизации уже обеспечивают выписку электронных рецептов, отрегулированы механизмы брони и доставки лекарств.
Предполагается, что онлайн-торговля поможет сделать рецептурные лекарственные препараты более доступными для маломобильных жителей, пациентов, имеющих хронические заболевания, для родителей детей с различными заболеваниями.
Льготные лекарства на дом получают 75% белгородцев. Проект по доставке лекарств в Белгородской области запустили в 2021 году. Регион стал первым в стране, кто реализовал эту инициативу.