БГТУ на Всероссийском конгрессе по молодёжной политике и воспитательной деятельности

Он посвящен вопросам развития университетов, обсуждению актуальной повестки молодежной политики и инструментов воспитательной деятельности в университетах. В течение трех дней представителей вузов со всей России ждут подведение итогов года, дискуссии, квесты и другие профильные мероприятия. В их числе Всероссийский студенческий форум «Твой ход».