БГТУ на Всероссийском конгрессе по молодёжной политике и воспитательной деятельности

Он посвящен вопросам развития университетов, обсуждению актуальной повестки молодежной политики и инструментов воспитательной деятельности в университетах. В течение трех дней представителей вузов со всей России ждут подведение итогов года, дискуссии, квесты и другие профильные мероприятия. В их числе Всероссийский студенческий форум «Твой ход».
БГТУ им. В. Г. Шухова – участник конгресса и форума. Делегацию университета возглавляет проректор по воспитательной деятельности и молодёжной политике Ирина Авилова. Накануне она посетила площадки форума и конгресс проректоров.
«Жизнь быстро меняется и вузовскому сообществу необходима модель новых требований к реализации молодёжной политики и воспитания студента, которая помогает формировать созидательное мировоззрение и причастное отношение к истории и судьбе своей страны», — подчеркнула Ирина Павловна.
Также в форуме участвуют семеро шуховцев: Михаил Моисеев, заместитель директора Центра культурно-воспитательной работы, Константин Старченко, ассистент кафедры экспертизы и управления недвижимостью, студенты Екатерина Потёкина, Юлия Погорелова, Дарья Усова, Дарья Пронская, Максим Лютов. Наставник команды — Наталья Митякина, доцент кафедры архитектурных конструкций ИСИ.
Церемония закрытия состоится 16 декабря на площадке «ВТБ-Арена». Также здесь пройдет награждение победителей Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход».