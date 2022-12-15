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БГТУ на Всероссийском конгрессе по молодёжной политике и воспитательной деятельности

Сегодня, 11:42
Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова
В Москве стартовал Всероссийский конгресс по молодежной политике и воспитательной деятельности.

Он посвящен вопросам развития университетов, обсуждению актуальной повестки молодежной политики и инструментов воспитательной деятельности в университетах. В течение трех дней представителей вузов со всей России ждут подведение итогов года, дискуссии, квесты и другие профильные мероприятия. В их числе Всероссийский студенческий форум «Твой ход».

БГТУ им. В. Г. Шухова – участник конгресса и форума. Делегацию университета возглавляет проректор по воспитательной деятельности и молодёжной политике Ирина Авилова. Накануне она посетила площадки форума и конгресс проректоров.

Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова

«Жизнь быстро меняется и вузовскому сообществу необходима модель новых требований к реализации молодёжной политики и воспитания студента, которая помогает формировать созидательное мировоззрение и причастное отношение к истории и судьбе своей страны», — подчеркнула Ирина Павловна.

Также в форуме участвуют семеро шуховцев: Михаил Моисеев, заместитель директора Центра культурно-воспитательной работы, Константин Старченко,  ассистент кафедры экспертизы и управления недвижимостью, студенты Екатерина Потёкина, Юлия Погорелова, Дарья Усова, Дарья Пронская, Максим Лютов. Наставник команды — Наталья Митякина, доцент кафедры архитектурных конструкций ИСИ.

Церемония закрытия состоится 16 декабря на площадке «ВТБ-Арена». Также здесь пройдет награждение победителей Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход».

Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова
#Алина Харина#БГТУ им. Шухова#Белгородская область#Общество
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