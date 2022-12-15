Белгородцы потеряли дешёвых кур в магазинах

Белгородцы не могут найти дешёвых кур в магазинах. На проблему в Сети пожаловалась местная жительница. Как говорит женщина, пропал социальный продукт — куры по 130 рублей. Сейчас они, по её словам, стоят 380 рублей.
«Вы представляете, продавцы сказали, что виновата администрация, запретили торговать по низкой цене», — пишет белгородка.
Женщине ответил министр сельского хозяйства по региону Андрей Антоненко. Он напомнил, что низкая цена на курицу была предусмотрена в рамках проекта «Покупай белгородское». Он реализовывался с января по ноябрь. Чиновник уточнил, что сейчас стоимость на данную продукцию стабилизировалась и в ряде торговых объектов составляет порядка 136 рублей за килограмм.
Куры по низкой цене пропадают с белгородских прилавков не в первый раз. Ранее сообщалось, что в январе в регионе раскупили мясо птицы по льготным ценам. Тогда же замгубернатора Юлия Щедрина говорила, что вырос объём продаж тушки цыплёнка бройлера на 30%.