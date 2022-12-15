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Белгородцы потеряли дешёвых кур в магазинах

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI
В торговых точках людям якобы говорят, что администрация запретила продавать по низкой цене. На это местная жительница пожаловалась в комментариях на странице губернатора.

Белгородцы не могут найти дешёвых кур в магазинах. На проблему в Сети пожаловалась местная жительница. Как говорит женщина, пропал социальный продукт — куры по 130 рублей. Сейчас они, по её словам, стоят 380 рублей.

«Вы представляете, продавцы сказали, что виновата администрация, запретили торговать по низкой цене», — пишет белгородка.

Женщине ответил министр сельского хозяйства по региону Андрей Антоненко. Он напомнил, что низкая цена на курицу была предусмотрена в рамках проекта «Покупай белгородское». Он реализовывался с января по ноябрь. Чиновник уточнил, что сейчас стоимость на данную продукцию стабилизировалась и в ряде торговых объектов составляет порядка 136 рублей за килограмм.

Куры по низкой цене пропадают с белгородских прилавков не в первый раз. Ранее сообщалось, что в январе в регионе раскупили мясо птицы по льготным ценам. Тогда же замгубернатора Юлия Щедрина говорила, что вырос объём продаж тушки цыплёнка бройлера на 30%.

Белгородцы могут купить мясо курицы за 130 рублей за килограмм
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#Андрей Антоненко#Продажа#Покупай белгородское#Наталья Корявых#Продукты#Продукты питания#Белгородская область#Бройлер#Куры#Льготы
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