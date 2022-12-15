Белгородцы потеряли дешёвых кур в магазинах

Женщине ответил министр сельского хозяйства по региону Андрей Антоненко. Он напомнил, что низкая цена на курицу была предусмотрена в рамках проекта «Покупай белгородское». Он реализовывался с января по ноябрь. Чиновник уточнил, что сейчас стоимость на данную продукцию стабилизировалась и в ряде торговых объектов составляет порядка 136 рублей за килограмм.