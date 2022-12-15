Белгородцы без Ленина: на месте обещанного памятника появилось новогоднее украшение

Вместо памятника Ленину на входе в парк в Белгороде поставили новогоднюю декорацию

К установке памятника давно всё готово, но его до сих пор не вернули на место. Сделать это обещали ещё при экс-мэре Юрии Галдуне. Тем не менее место не пустует: на входе в Центральный парк установили новогоднюю декорацию.