Белгородцы без Ленина: на месте обещанного памятника появилось новогоднее украшение

Белгородцы так и остаются без памятника Ленину — вместо него поставили новогоднее украшение. Интересно, что к установке памятника давно всё готово, а вернуть его на место обещал ещё бывший мэр Юрий Галдун.
Памятник собирались установить в 2021 году. Саму скульптуру восстановили, необходимые документы тоже имеются. Скорую установку памятника, к которому нужен только постамент, анонсировал другой экс-мэр Антон Иванов. Врио мэра Валентин Демидов вопрос пока не поднимал.
Раньше скульптура стояла в Центральном парке. В 2020 годом памятник остался без руки, поэтому его убрали и отдали ремонтировать. Юрий Галдун обещал вернуть вождя на место, но потом заявил, что скульптуру не восстановят. Причиной он назвал отсутствие денег.
Средства на восстановление всё-таки собрали общими усилиями. Об идее тогда рассказала экс-председатель областной думы Ольга Павлова. Тем не менее Ленин до сих пор на место так и не вернулся.