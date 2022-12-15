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Белгородцы без Ленина: на месте обещанного памятника появилось новогоднее украшение

Сегодня, 11:16
Фото: Bel.ru

Вместо памятника Ленину на входе в парк в Белгороде поставили новогоднюю декорацию

К установке памятника давно всё готово, но его до сих пор не вернули на место. Сделать это обещали ещё при экс-мэре Юрии Галдуне. Тем не менее место не пустует: на входе в Центральный парк установили новогоднюю декорацию.

Белгородцы так и остаются без памятника Ленину — вместо него поставили новогоднее украшение. Интересно, что к установке памятника давно всё готово, а вернуть его на место обещал ещё бывший мэр Юрий Галдун.

Памятник собирались установить в 2021 году. Саму скульптуру восстановили, необходимые документы тоже имеются. Скорую установку памятника, к которому нужен только постамент, анонсировал другой экс-мэр Антон Иванов. Врио мэра Валентин Демидов вопрос пока не поднимал.

Раньше скульптура стояла в Центральном парке. В 2020 годом памятник остался без руки, поэтому его убрали и отдали ремонтировать. Юрий Галдун обещал вернуть вождя на место, но потом заявил, что скульптуру не восстановят. Причиной он назвал отсутствие денег.

Средства на восстановление всё-таки собрали общими усилиями. Об идее тогда рассказала экс-председатель областной думы Ольга Павлова. Тем не менее Ленин до сих пор на место так и не вернулся.

В мэрии Белгорода не знают, когда восстановят памятник Ленину в парке
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