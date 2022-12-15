Белгородская пенсионерка провела сутки в лесу на морозе

В посёлке Пролетарский Ракитянского района 10 декабря пропала пожилая женщина, страдающая потерей памяти. Родственники не смогли самостоятельно её найти и обратились за помощью в полицию.
Нашли 68-летнюю пенсионерку на следующий день, 11 декабря, в районе урочища Становое. Белгородка была под деревом и не могла идти самостоятельно — к машине её полицейские вынесли на руках.
Женщина провела на морозе в лесу сутки и выжила. Она ушла от дома примерно на шесть километров. Сейчас пенсионерка находится в больнице. Медики оценивают её состояние как стабильное.