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Белгородская пенсионерка провела сутки в лесу на морозе

Сегодня, 15:45
Фото: УМВД России по Белгородской области
Пропала женщина 10 декабря. Нашли её спасатели на следующий день в лесу в беспомощном состоянии, сообщила региональная пресс-служба УМВД.

В посёлке Пролетарский Ракитянского района 10 декабря пропала пожилая женщина, страдающая потерей памяти. Родственники не смогли самостоятельно её найти и обратились за помощью в полицию.

Нашли 68-летнюю пенсионерку на следующий день, 11 декабря, в районе урочища Становое. Белгородка была под деревом и не могла идти самостоятельно — к машине её полицейские вынесли на руках.

Женщина провела на морозе в лесу сутки и выжила. Она ушла от дома примерно на шесть километров. Сейчас пенсионерка находится в больнице. Медики оценивают её состояние как стабильное.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Пролетарский#УМВД России по Белгородской области#Пропал человек#Пенсионер#Пропавшую женщину нашли
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