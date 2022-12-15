Белгородец, протащивший собаку на автомобиле по асфальту, объяснил свой поступок

После публикаций в СМИ сотрудники полиции установили личность старооскольца, который жестоко обошёлся с животным. Пожилой мужчина объяснил, что таким способом хотел избавиться от надоевшей собаки. После того, как животное осмотрят специалисты, правоохранители примут процессуальное решение.