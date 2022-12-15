Белгородец, протащивший собаку на автомобиле по асфальту, объяснил свой поступок

Старооскольского живодёра нашли. 72-летний мужчина объяснил полицейским, почему жестоко поступил со своей собакой.
После публикаций в СМИ сотрудники полиции установили личность старооскольца, который жестоко обошёлся с животным. Пожилой мужчина объяснил, что таким способом хотел избавиться от надоевшей собаки. После того, как животное осмотрят специалисты, правоохранители примут процессуальное решение.
Напомним, в Старом Осколе водитель «шестёрки» протащил собаку по асфальту и выкинул. Псу помогли неравнодушные местные жители. Одна женщина позже приютила пострадавшую собаку. Ранее на произошедшее отреагировал глава горокруга Андрей Чесноков, который рассказал, что дал поручение обратиться в УМВД. Губернатор Вячеслав Гладков тоже просил полицейских «максимально быстро найти нехорошего человека».