Белгородэнерго поддерживает развитие агропромышленного комплекса Белгородской области

В частности, фруктохранилище в Новом Осколе обеспечено запрашиваемой мощностью в объеме 3,06 МВт. Для его подключения к сетям энергетики проложили более 7 км линий электропередачи и установили три комплектных трансформаторных подстанции, обеспечив сельхозпредприятие основным и резервным источниками электроснабжения.