Александр Емельяненко затеял битву мороженым на пресс-конференции

Белгородский боец вместе со своим коллегой Святославом Коваленко должны были сразиться в поедании мороженого перед главным (настоящим) поединком. Но Александр Емельяненко пустил своё мороженое в лицо соперника. Коваленко не стал медлить — и тоже нарисовал белым пломбиром узор на лице белгородца.



Из-за этого конкурс на поедание мороженого сорвался. Правда, никто из-за этого не расстроился. Настоящий же бой между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко пройдёт 16 декабря в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».