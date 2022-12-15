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Александр Емельяненко затеял битву мороженым на пресс-конференции

Сегодня, 16:29
Фото: "Известия"
Александр Емельяненко устроил битву мороженым
Вместо поедания мороженого на скорость белгородец устроил битву пломбиром в стаканчиках, сообщают «Известия».
Белгородский боец вместе со своим коллегой Святославом Коваленко должны были сразиться в поедании мороженого перед главным (настоящим) поединком. Но Александр Емельяненко пустил своё мороженое в лицо соперника. Коваленко не стал медлить — и тоже нарисовал белым пломбиром узор на лице белгородца.

Из-за этого конкурс на поедание мороженого сорвался. Правда, никто из-за этого не расстроился. Настоящий же бой между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко пройдёт 16 декабря в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Видео: "Известия"
Александр Емельяненко: Все умеют принимать поражение
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#Алина Харина#Общество#Александр емельяненко#Святослав Коваленко#Боец#Емельяненко#Мороженое#Битва мороженым#Видео
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