За чьи деньги в укрытия Белгородской области приобретаются аптечки?

В прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородка рассказала, что среди жильцов многоквартирного дома организовали сбор средств на приобретение аптечки в убежища. Женщина задала главе региона вопрос: неужели жители должны за свой счёт покупать аптечки в укрытия?
Вячеслав Гладков ответил, что управляющие компании не закупают в укрытия медикаменты, поэтому это могут сделать сами жильцы.
Аптечки в укрытиях не предполагаются, потому что у лекарств есть сроки и условия хранения, которые должны соблюдаться. Управляющие компании такую функцию не выполнят. Я думаю, что жители правильно делают, что закупают лекарства самостоятельно, но это всё на усмотрение самих жильцов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области