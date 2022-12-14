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За чьи деньги в укрытия Белгородской области приобретаются аптечки?

Сегодня, 18:41
Фото: 1MI
Аптечка.
По словам белгородки, деньги собирают с самих жильцов многоквартирных домов. В прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему медикаменты закупают не управляющие компании.
Сюжет
Укрытия

В прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородка рассказала, что среди жильцов многоквартирного дома организовали сбор средств на приобретение аптечки в убежища. Женщина задала главе региона вопрос: неужели жители должны за свой счёт покупать аптечки в укрытия?

Вячеслав Гладков ответил, что управляющие компании не закупают в укрытия медикаменты, поэтому это могут сделать сами жильцы.

Аптечки в укрытиях не предполагаются, потому что у лекарств есть сроки и условия хранения, которые должны соблюдаться. Управляющие компании такую функцию не выполнят. Я думаю, что жители правильно делают, что закупают лекарства самостоятельно, но это всё на усмотрение самих жильцов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Укрытия#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Аптечка
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