Ямальская авиакомпания отсудила у аэропорта Белгорода 50 тысяч долларов из-за баклана

Также отмечается, что после посадки в Белгороде самолёт должен был вновь отправиться в Анталию с новыми пассажирами. Но из-за случившейся поломки судно стало непригодным к полёту: пришлось перегонять из московского аэропорта «Домодедово» другую машину. Всё это повлекло за собой убытки для авиакомпании — их размер составил 50 тысяч долларов, или, если по-русски, 3,5 млн рублей.