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Ямальская авиакомпания отсудила у аэропорта Белгорода 50 тысяч долларов из-за баклана

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI
Авиакомпания «Ямал» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «Международный Аэропорт Белгород», потребовав выплаты в 50 тысяч долларов. Поводом для обращения стал отказ аэропорта возмещать убыток из-за попавшего в двигатель самолёта баклана, говорится в решении суда.
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Суд

15 июля 2019 года самолёт Airbus А321- 231 выполнял полёт по маршруту Анталья — Белгород. Во время посадки в двигатель машины попала птица — большой баклан. Из-за этого воздушное судно получило повреждения воздухозаборника правого двигателя — помялись входная кромка и лопатки вентилятора.

Известно, что в обязанности аэропортов входит орнитологическое обеспечение полетов в районе аэродрома — «комплекс мероприятий, направленных на предотвращение столкновений воздушных судов с птицами». Столкновение судна с бакланом произошло на высоте до 60,96 метра. Следовательно, ответственным за происшествие по законодательству стал аэропорт.

Также отмечается, что после посадки в Белгороде самолёт должен был вновь отправиться в Анталию с новыми пассажирами. Но из-за случившейся поломки судно стало непригодным к полёту: пришлось перегонять из московского аэропорта «Домодедово» другую машину. Всё это повлекло за собой убытки для авиакомпании — их размер составил 50 тысяч долларов, или, если по-русски, 3,5 млн рублей.

Возместить убытки авиакомпания потребовала аэропорт Белгорода, но тот это делать отказался: якобы в материалах расследования отсутствуют доказательства факта повреждения самолета в зоне ответственности аэропорта, а сумма понесенных убытков и страхового возмещения вызывает сомнения.

Несмотря на это, суд решил взыскать с с ООО «Международный Аэропорт Белгород» безусловную франшизу в размере 50 тысяч долларов, расходов на перегон резервного воздушного судна в размере 378 тысяч рублей, а также расходы на госпошлину в размере 42 тысяч рублей.

Кроме того, девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд 13 декабря отказал в удовлетворении апелляционной жалобы аэропорта. Из этого следует, что аэропорт может обратиться с просьбой обжаловать решение в кассационном порядке уже в Арбитражный суд Центрального округа. 

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