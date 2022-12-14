Выплаты детям мобилизованных белгородцев переведут в январе

Белгородка в прямом эфире поинтересовалась у главы региона, планируется ли в этом месяце переводить детям мобилизованных обещанные выплаты в 3 000 рублей.
Вячеслав Гладков ответил, что выплаты за три месяца уже были выплачены одним днём. В январе выплату переведут только за один месяц.
Напомню, что выплаты были сделаны за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь. Вы их получили, следующая будет в январе – за один месяц.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в Белгородской области детям мобилизованных полагается ежемесячная выплата в 3 000 рублей. Глава Белгородского района Владимир Перцев также 9 декабря пояснил, что такую выплату получают только те, кто по документам является ребёнком мобилизованного.