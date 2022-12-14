Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Выплаты детям мобилизованных белгородцев переведут в январе

Сегодня, 04:49
Фото: 1MI
Деньги.
На этот раз выплаты поступят только за один месяц, предупредил в прямом эфире глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Выплаты

Белгородка в прямом эфире поинтересовалась у главы региона, планируется ли в этом месяце переводить детям мобилизованных обещанные выплаты в 3 000 рублей.

Вячеслав Гладков ответил, что выплаты за три месяца уже были выплачены одним днём. В январе выплату переведут только за один месяц.

Напомню, что выплаты были сделаны за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь. Вы их получили, следующая будет в январе – за один месяц.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в Белгородской области детям мобилизованных полагается ежемесячная выплата в 3 000 рублей. Глава Белгородского района Владимир Перцев также 9 декабря пояснил, что такую выплату получают только те, кто по документам является ребёнком мобилизованного.

Владимир Перцев: Пособие выплачивается только официальным детям мобилизованных
Узнать подробнее
Читайте также:
Выплаты на питание получили более 2000 детей мобилизованных белгородцевДетям мобилизованных белгородцев выплатили 9 тыс. рублейДети добровольцев получат выплаты наравне с детьми мобилизованныхГладков объяснил, как детям мобилизованных выплачивают по 3000 рублей
#Александра Склярова#Общество#Выплаты#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дети#Мобилизованный
Подпишитесь
Восемь человек пострадали в ДТП с военным тягачом и автобусом Луганск — Белгород
Сегодня, 05:55
Водитель в Белгородской области привязал собаку к авто и протащил её по асфальту
Сегодня, 07:08
Моностон и инопланетные евреи: первая экспертиза скандальной белгородской книги
Вчера, 12:12
Как белгородцам отправить посылку мобилизованным?
Сегодня, 05:40
Когда зажгут главную ёлку Белгорода?
Вчера, 19:47