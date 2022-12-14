Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Вячеслав Гладков рассказал, как создать легальный бизнес по продаже ёлок

Сегодня, 19:47
Фото: Bel.ru
Ёлочный базар.

Белгородцы могут организовать свою точку по продаже деревьев на ёлочных базарах

Для этого нужно иметь документы, разрешающие приобретение ёлок, объяснил в прямом эфире губернатор области Вячеслав Гладков.

В вечернем прямом эфире белгородка обратилась к губернатору области с вопросом о создании своей точки по продаже ёлок: как это сделать и что для этого нужно, если есть возможность закупать живые ёлки.

Вячеслав Гладков объяснил, что для этого нужно иметь документы, разрешающие приобретение ёлок.

В регионе проводятся тендеры, этим занимается муниципальное образование. Обращайтесь в администрацию с документами, подтверждающими законность приобретения ёлок, там вам обязательно помогут.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что по области ёлочные базары откроются уже завтра, 15 декабря. Посмотреть расположение всех торговых точек белгородцы смогут на интерактивной карте.

Стали известны адреса ёлочных базаров в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Ёлочные базары откроют во всех районах Белгородской области 15 декабряЁлочные базары Белгорода отметили на специальной интерактивной картеВ Белгороде к концу недели откроются ёлочные базарыСколько стоят деревья на ёлочном базаре в Белгороде
#Александра Склярова#Общество#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ёлочный базар
Подпишитесь
В четырёх муниципалитетах Белгородской области школьников переводят на дистант
Сегодня, 16:26
Многие переживают кризис идентичности: психолог — о состоянии белгородцев в 2022 году
Сегодня, 14:55
За чьи деньги в укрытия Белгородской области приобретаются аптечки?
Сегодня, 18:41
В приграничных районах Белгородской области ежедневно измеряют радиоактивный фон
Сегодня, 10:00
В Белгороде возбудили уголовное дело из-за нецелевых трат на установку катка
Сегодня, 08:50
В Белгороде тестируют новогоднюю иллюминацию
Сегодня, 19:55