Вячеслав Гладков рассказал, как создать легальный бизнес по продаже ёлок

В вечернем прямом эфире белгородка обратилась к губернатору области с вопросом о создании своей точки по продаже ёлок: как это сделать и что для этого нужно, если есть возможность закупать живые ёлки.
Вячеслав Гладков объяснил, что для этого нужно иметь документы, разрешающие приобретение ёлок.
В регионе проводятся тендеры, этим занимается муниципальное образование. Обращайтесь в администрацию с документами, подтверждающими законность приобретения ёлок, там вам обязательно помогут.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что по области ёлочные базары откроются уже завтра, 15 декабря. Посмотреть расположение всех торговых точек белгородцы смогут на интерактивной карте.