Водитель в Белгородской области привязал собаку к авто и протащил её по асфальту

Как рассказали очевидцы, они увидели, что после поездки водитель выкинул собаку из машины и уехал. Жители микрорайона Северный, ставшие свидетелями страшной истории, покормили животное. Они искали, кто сможет взять его на передержку. Люди пообещали помочь организовать сборы на лечение и содержание пса. Вскоре собаку забрала женщина.