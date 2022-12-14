Водитель в Белгородской области привязал собаку к авто и протащил её по асфальту

В Старом Осколе водитель ВАЗ-2106 привязал собаку к машине и протащил по асфальту. Животное в итоге спасли неравнодушные люди. Пса приютила местная жительница.
Как рассказали очевидцы, они увидели, что после поездки водитель выкинул собаку из машины и уехал. Жители микрорайона Северный, ставшие свидетелями страшной истории, покормили животное. Они искали, кто сможет взять его на передержку. Люди пообещали помочь организовать сборы на лечение и содержание пса. Вскоре собаку забрала женщина.
Ситуацию в Сети прокомментировал глава городского округа Андрей Чесноков. Одна из жительниц региона в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова оставила ссылку на пост о животном. Чесноков сказал, что дал поручение направить материалы в УМВД по Старому Осколу.