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Водитель в Белгородской области привязал собаку к авто и протащил её по асфальту

Сегодня, 07:08
Фото: Oskol Stelit | Старый Оскол
История закончилась счастливым финалом. Собака жива, её приютила местная жительница, сообщает «Oskol Stelit | Старый Оскол». Глава горокруга Андрей Чесноков заявил, что историю передадут в полицию.

В Старом Осколе водитель ВАЗ-2106 привязал собаку к машине и протащил по асфальту. Животное в итоге спасли неравнодушные люди. Пса приютила местная жительница.

Как рассказали очевидцы, они увидели, что после поездки водитель выкинул собаку из машины и уехал. Жители микрорайона Северный, ставшие свидетелями страшной истории, покормили животное. Они искали, кто сможет взять его на передержку. Люди пообещали помочь организовать сборы на лечение и содержание пса. Вскоре собаку забрала женщина.

Ситуацию в Сети прокомментировал глава городского округа Андрей Чесноков. Одна из жительниц региона в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова оставила ссылку на пост о животном. Чесноков сказал, что дал поручение направить материалы в УМВД по Старому Осколу.

Фото: Oskol Stelit | Старый Оскол
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