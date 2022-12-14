В РЖД рассказали, как улучшить ситуацию с доставкой бензина в Магадан

Первый - планирование отгрузок нефтепродуктов. Доставка в Магаданскую область этого вида грузов осуществляется из Тюмени, то есть грузы преодолевают расстояние в неполных 5 тыс. км. В то же время в обеспечении региона нефтепродуктами почти не участвуют НПЗ, существующие как в Восточной Сибири, так и на территории ДВФО.