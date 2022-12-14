В РЖД рассказали, как улучшить ситуацию с доставкой бензина в Магадан

По факту грузы по железной дороге доставляются в адрес региональных предприятий с начала года в среднем за 12,9 суток, что превосходит предусмотренные договором нормативные сроки грузоперевозок более чем на 30%. По ответственности РЖД задержанные вагоны на сети отсутствуют. Надежность доставки уверенно стремится к 100%.
Однако все же существуют несколько важных вопросов, по которым требуется принятие системного решения. Об этом пишет vostokmedia.com.
Первый - планирование отгрузок нефтепродуктов. Доставка в Магаданскую область этого вида грузов осуществляется из Тюмени, то есть грузы преодолевают расстояние в неполных 5 тыс. км. В то же время в обеспечении региона нефтепродуктами почти не участвуют НПЗ, существующие как в Восточной Сибири, так и на территории ДВФО.
Второй - следует обсудить диверсификацию перевалочных точек груза на морской транспорт. Продукты нефтепереработки сейчас поступают преимущественно на один терминал – "Нико Ойл". При этом его фактическая выгрузка — вдвое меньше установленной перерабатывающей способности. По данным на 14 декабря при фактической выгрузке в среднем 21,5 вагона в сутки в адрес терминала направляются 430 вагонов, а 165 уже стоят в конечном пункте - Гайдамак.
Увеличение отгрузочных объемов в адрес указанного терминала при отсутствии выгрузки с учетом минусовых температур может спровоцировать загущение консистенции топлива и замедление слива темных продуктов нефтепереработки.
Скопление вагонов также вызывает снижение качества обслуживания остальных клиентов в ДВФО и задержки доставки прочих товаров.
В рамках сложившейся ситуации в РЖД решили временно приостановить прием грузов к перевозке в адрес данного терминала, а ДВЖД по причине скопления вагонов с опасными грузами была вынуждена обратиться за помощью в прокуратуру.
Практика проставления специальных отметок в перевозочных документах может стать дополнительным шагом на пути к оптимизации работы системы. Так можно будет осуществлять автоконтроль за грузами, предназначенными для северного завоза. Эту опцию пока внедрили в работу не все поставщики Магаданской области.
Зампредседателя правительства Юрий Петрович Трутнев был проинформирован письмом РЖД от 26 ноября о непростой ситуации и необходимости принятия системных решений.