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В РФ предложили тестировать на грипп пациентов с симптомами ОРВИ

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
В России наблюдается рост количества пациентов с ОРВИ и гриппом, при этом всё больше заболевают свиным гриппом (H1N1). Роспотребнадзор предложил тестировать заражённых, как ранее делали во время пандемии COVID-19, сообщает РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать людей с симптомами ОРВИ так, как это делали во время пандемии. По её словам, такая возможность в стране имеется и для этого всё подготовлено.

Сейчас количество заболевших COVID-19 меньше, чем ОРВИ и гриппом. Анна Попова по этому поводу сказала, что такие данные всё равно вызывают обеспокоенность, так как симптомы COVID-19 схожи с симптомами ОРВИ.

Среди инфицированных большая доля приходится на заражённых свиным гриппом — новым штаммом вируса H1N1. Большинство заболевших — дети. Этот вирус тяжело протекает у взрослого населения. В группе риска также беременные женщины, люди с диабетом и лица старше 60 лет.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в России из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и 12 662 классах.

Недавно информация о закрытии школ на карантин поступила жителям Старого Оскола, но официального подтверждения они пока не получили.

Всего в Белгородской области за минувшую неделю зарегистрировали более 30 случаев гриппа, большинство относится к вирусу H1N1.

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#София Чугай#Медицина#Анна попова#Роспотребнадзор#Грипп#Орви#Свиной грипп
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