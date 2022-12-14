В РФ предложили тестировать на грипп пациентов с симптомами ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать людей с симптомами ОРВИ так, как это делали во время пандемии. По её словам, такая возможность в стране имеется и для этого всё подготовлено.
Сейчас количество заболевших COVID-19 меньше, чем ОРВИ и гриппом. Анна Попова по этому поводу сказала, что такие данные всё равно вызывают обеспокоенность, так как симптомы COVID-19 схожи с симптомами ОРВИ.
Среди инфицированных большая доля приходится на заражённых свиным гриппом — новым штаммом вируса H1N1. Большинство заболевших — дети. Этот вирус тяжело протекает у взрослого населения. В группе риска также беременные женщины, люди с диабетом и лица старше 60 лет.
Глава Роспотребнадзора добавила, что в России из-за роста заболеваемости гриппом частично приостановлен учебный процесс почти в 600 школах и 12 662 классах.
Недавно информация о закрытии школ на карантин поступила жителям Старого Оскола, но официального подтверждения они пока не получили.
Всего в Белгородской области за минувшую неделю зарегистрировали более 30 случаев гриппа, большинство относится к вирусу H1N1.