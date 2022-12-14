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В приграничных районах Белгородской области ежедневно измеряют радиоактивный фон

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
Об этом сообщил руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов. Он отметил, что автомобиль радиационно-химической разведки работает ежедневно.

Как сообщил Потапов, ведомство получило современный автомобиль радиационно-химической разведки, который был разработан на базе УАЗ Patriot. Транспортное средство оснащено  приборами, которые позволяют производить радиационно-химическую разведку, тем более «после заявлений соседей».

Автомобиль уже сейчас выполняет боевые задачи. Ежедневно он выезжает на маршрут патрулирования по приграничным районам и производит замеры радиационной обстановки, а затем передаёт данные в центр управления.

Радиационный фон на территории Белгородской области в норме. Но данный автомобиль работает ежедневно по тем маршрутам, которые установлены. Он выезжает, выполняет задачу, а затем возвращается в парк.
Сергей Потапов

 

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей потапов#Радиация#Измерение#ГУ МЧС России по Белгородской области
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