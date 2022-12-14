В приграничных районах Белгородской области ежедневно измеряют радиоактивный фон

Как сообщил Потапов, ведомство получило современный автомобиль радиационно-химической разведки, который был разработан на базе УАЗ Patriot. Транспортное средство оснащено приборами, которые позволяют производить радиационно-химическую разведку, тем более «после заявлений соседей».
Автомобиль уже сейчас выполняет боевые задачи. Ежедневно он выезжает на маршрут патрулирования по приграничным районам и производит замеры радиационной обстановки, а затем передаёт данные в центр управления.
Радиационный фон на территории Белгородской области в норме. Но данный автомобиль работает ежедневно по тем маршрутам, которые установлены. Он выезжает, выполняет задачу, а затем возвращается в парк.
Сергей Потапов