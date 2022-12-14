В некоторых районах Белгородской области могут запретить продавать алкоголь с 16:00

В приграничных районах региона планируют расширить ограничения по продаже алкоголя. Согласно законопроекту облдумы, спиртное могут перестать продавать в период с 16:00 до 11:00.
Также предлагается расширить список населённых пунктов в Валуйском горокруге, где продажа горячительных напитков будет с ограничениями. Добавить в перечень могут сёла Казинка, Колосково, Мандрово, Принцевка, Солоти, Тимоново.
Согласно действующему закону, в некоторых населённых пунктах приграничных районов алкоголь не продают в период с 20:00 до 10:00. Ограничения действуют в сёлах Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского районов, Грайворонского, Шебекинского и Валуйского городских округов.
Поправки приняли в первом полугодии текущего года. Сообщалось, что на охваченных ограничениями территориях проживало более 77 тыс. человек. Убытки организаций и ИП оценивали в сумму свыше 1 млн рублей в месяц.