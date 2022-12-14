В некоторых районах Белгородской области могут запретить продавать алкоголь с 16:00

В Белгородской области могут расширить ограничения продажи алкоголя в приграничье

Облдума представила законопроект, согласно которому предлагается ограничить продажу спиртного на период с 16:00 до 11:00. Ранее сроки реализации алкоголя в приграничных районах уже сдвигали. Если поправки примут, это будет уже второе изменение.